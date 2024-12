Dziennikarze z całego świata o Świątek. O tych słowach będzie głośno

Sport.pl po raz trzeci przepytał na koniec roku tenisowych ekspertów z całego świata, by podsumować sezon w wykonaniu Igi Świątek i dokonać wyborów w czterech kategoriach. Pierwszą z nich był "Najlepszy mecz Igi Świątek w ostatnim sezonie" i tu nasi eksperci wybrali spotkanie finałowe w Madrycie przeciwko Arynie Sabalence. Polka zwyciężyła wtedy po trzech godzinach i 11 minutach - było 7:5, 4:6, 7:6 (9:7). Tym samym Świątek pierwszy raz wygrała imprezę rangi WTA 1000 w stolicy Hiszpanii.

Miesiąc później Świątek triumfowała w Roland Garros i to osiągnięcie zdecydowana większość ekspertów wskazała w naszym plebiscycie jako największy sukces tenisistki. Polka po raz trzeci z rzędu okazała się najlepsza w Paryżu - w sumie to jej piąty tytuł wielkoszlemowy w karierze. W tym roku Świątek zwyciężyła także w imprezach kategorii WTA 1000 w Dosze, Indian Wells, Rzymie oraz Madrycie.

Tak głosowali nasi wszyscy jurorzy

Kolejną kategorią była "Najważniejsza wypowiedź Igi Świątek" i tu najwięcej ekspertów wskazało słowa dotyczące kalendarza WTA, które padły w sierpniu w Cincinnati po meczu z Mirrą Andriejewą. - Myślę, że mamy za dużo turniejów w sezonie. To się nie skończy dobrze. To sprawia, że tenis jest dla nas mniej przyjemny. Zasługujemy na to, żeby trochę więcej odpocząć - w ten sposób Świątek kolejny raz zaapelowała do władz tenisa o zmiany w kształtowaniu terminarza rozgrywek.

W 2024 roku Świątek miała też sporo wyzwań. To m.in. zmiana trenera Tomasza Wiktorowskiego na Wima Fisette'a, czy słodko-gorzki występ olimpijski. Ale tym największym wyzwaniem nasi jurorzy wybrali jednak pozytywny wynik testu antydopingowego. Świątek udowodniła przed Międzynarodową Agencją ds. Integralności Tenisa, że lek, jaki przyjmowała, był zanieczyszczony, i tyko dlatego w jej organizmie znalazły się śladowe ilości trimetazydyny. Dzięki temu otrzymała jedynie karę miesięcznego zawieszenia. - Nie znam sportowca, którego taka historia by nie zdołowała - podkreślał Adam Romer z magazynu "Tenisklub".

Kategorie i propozycje w "The best of Iga 2024":

Najlepszy mecz:

Z Aryną Sabalenką w finale w Madrycie

Z Jasmine Paolini w finale Roland Garros

Z Jeleną Rybalina w finale w Dosze

Z Naomi Osaką w drugiej rundzie Roland Garros

Największy sukces:

Zwycięstwo w Roland Garros

Zwycięstwo w Madrycie

Brązowy medal igrzysk

Półfinał Billie Jean King Cup

Najważniejsza wypowiedź:

Największe wyzwanie:

Zmiana trenera

Igrzyska w Paryżu

Utrata pozycji numer jeden na świecie

Pozytywny wynik antydopingowy

Poszczególne głosy naszych jurorów:

Maciej Łuczak, Eurosport i Meczyki.pl

Najlepszy mecz: Finał z Sabalenką w Madrycie

Największy sukces: Zwycięstwo w Roland Garros

Najważniejsza wypowiedź: O kalendarzu WTA

Największe wyzwanie: Występ olimpijski w Paryżu

Tomasz Wolfke, Eurosport

Najlepszy mecz: Finał z Sabalenką w Madrycie

To był nie tylko najlepszy mecz Igi czy Aryny, ale najlepszy w ogóle pojedynek w kobiecym tenisie w 2024. Oby takich jak najwięcej, co niekoniecznie musi się spełnić, bo przecież ich rewanż w Rzymie po zaledwie dwóch tygodniach stał już na znacznie niższym poziomie. WTA potrzebuje jednak takich elektryzujących widowisk jak kania dżdżu, bo marketingowo wciąż pozostaje daleko w tyle za ATP.

Największy sukces: Brązowy medal igrzysk

Pierwszy dla Polski w historii, po niewiarygodnie słabym bilansie dotychczasowych startów Biało-Czerwonych od Seulu 1988 do Tokio 2020/21. Polskimi olimpijczykami było w tym okresie 20 tenisistek i tenisistów (13 kobiet i 7 mężczyzn), którzy podczas 8 turniejów wygrali zaledwie 8 z 39 meczów i 25 z 87 setów. Klątwa igrzysk wreszcie została zatem zdjęta. Nie ma jednak co ukrywać, że apetyty wszyscy, pewnie z Igą włącznie, mieli większe. Szansa na złoto była bowiem bardzo realna: te same korty, na których Polka dominuje w turnieju wielkoszlemowym i zdecydowanie słabsza konkurencja - o połowę mniejsza drabinka, kwoty narodowe ograniczające do czterech liczbę zawodniczek z jednego kraju (np. Amerykanek), absencja najgroźniejszych rywalek (m.in. Sabalenka, Rybakina...) i brak formy większości pozostałych tenisistek Top 10 rankingu WTA. Wielkie zatem brawa za "pozbieranie się" po bolesnej porażce w półfinale i bezdyskusyjnie wygrany mecz o brąz dzień później, ale i niedosyt, bo taka szansa na złoto może się już nie powtórzyć.

Najważniejsza wypowiedź: O kalendarzu WTA

Wsadzony kij w mrowisko niczego na razie nie zmienił. Ale trzeba o tym rozmawiać, bo problem niewątpliwie jest.

Największe wyzwanie: Pozytywny wynik testu antydopingowego

Oprócz tego chronologicznie ostatniego wydarzenia, było ich rzeczywiście kilka i trudno je uszeregować wg "ważności". Wszystkie chyba równo, dla Igi i jej kibiców, co najmniej rozczarowujące: a) słabszy sezon wielkoszlemowy z wyjątkiem obrony tytułu na Roland Garros; b) zmiana trenera, c) przegrany półfinał igrzysk. Jednak szklanka jest też do połowy pełna: Iga pozostała najjaśniej świecącą gwiazdą polskiego sportu i tenisistką, która w okresie bycia w najściślejszej światowej czołówce (lata 2022-24) wygrywa średnio 8 z 10 meczów (a na ulubionej nawierzchni nawet 9 z 10).

Maciej Zaręba, Canal+ Sport

Najlepszy mecz: Z Sabalenką w finale w Madrycie

W mojej opinii najciekawszy mecz całego sezonu. Dwie najlepsze tenisistki świata w optymalnej formie. Wszystko się w tym spotkaniu zgadzało. Jakość na poziomie mistrzowskim, dramaturgia jak u Alfreda Hitchocka. Iga wykazała się ogromną odpornością psychiczną i po raz pierwszy w karierze wygrała turniej w Madrycie.

Największy sukces: Zwycięstwo w Roland Garros

Piąty wielkoszlemowy triumf Igi Świątek. Na kortach Rolanda Garrosa Polka zawsze jest faworytką do zwycięstwa, ale być faworytką, a wygrywać to dwie zupełnie inne kwestie. Horror z Naomi Osaką, obronione piłki meczowe. W finale świetny mecz przeciwko Jasmine Paolini. Iga po raz kolejny udowodniła, że na mączce nie ma sobie równych.

Najważniejsza wypowiedź: Podsumowanie sezonu

Odnajduję w tej wypowiedzi Igi ogromną samoświadomość i dużą dojrzałość. To był chyba najtrudniejszy sezon w jej karierze. Utrata pozycji liderki rankingu, niespełnione największe marzenie w postaci złotego krążka na Igrzyskach w Paryżu, ale też sprawy poza tenisowe, którymi musiała zarządzić - zmiany w zespole, zanieczyszczona melatonina. Akceptacja trudniejszych i gorszych momentów to klucz do długiej i udanej kariery.

Największe wyzwanie: Zmiana trenera

Iga radziła sobie w 2024 roku z wieloma wyzwaniami. W dalszej perspektywie najważniejsze będzie ułożenie współpracy z nowym szkoleniowcem, Wimem Fissetem. Znalezienie wspólnego języka, wspólnego spojrzenia na wiele tenisowych i poza tenisowych spraw. Od tego w dużej mierze będą zależne wyniki naszej tenisistki w kolejnym sezonie.

Agata Bachanek, TVP Info, Sofa Sportowa

Najlepszy mecz: Z Sabalenką w Madrycie

Najlepsze spotkanie, jeśli chodzi o poziom tenisowy. Obie panie w końcówce trzeciego seta weszły na swój najwyższy poziom, Iga broniąc piłek meczowych nie zwalniała ręki, co pokazało, jak mocna jest mentalnie. To zawsze imponujące, jak potrafi się w trudnych chwilach wyłączyć i nie myśleć o wyniku.

Największy sukces: Nie wiem, czy Iga jest tego samego zdania, ale brąz igrzysk

Presja, jaka towarzyszyła temu wydarzeniu, ta pewność wśród ludzi, że będzie złoto, to ogromne obciążenie. W sporcie nic nie jest pewne i za każdym razem trzeba na kort wyjść i wygrać. Iga poradziła sobie z tą presją kapitalnie. Nigdy wcześniej żaden z polskich tenisistów nie był nawet blisko zdobycia medalu. Do tego nie jest standardem po przegranym meczu wyjść na drugi dzień i walczyć. Iga zrobiła to i zapisała się w historii naszej pięknej dyscypliny.

Najlepszy wypowiedź: O kalendarzu

Dobrze, że Iga zabiera głos w tak ważnej sprawie, jaką jest kalendarz startów WTA. Trzeba pamiętać, że ona jako ta, która zazwyczaj melduje się w końcowych fazach turniejów, gra najwięcej spotkań w sezonie. Kalendarz jest wymagający, turnieje rangi 1000 trwają w większości teraz już dwa tygodnie, co powoduje dodatkowe obciążenia. Końcówka sezonu też pokazała, że tak naprawdę czasu na odpoczynek nie ma zbyt wiele, bo nowy sezon rusza jeszcze w tym roku. Jest to duże wyzwanie dla czołowych zawodniczek i trzeba o tym mówić głośno. Iga nigdy nie boi się poruszać ważnych tematów.

Największe wyzwanie: Pozytywny wynik antydopingowy

Jest to coś, czego Iga się nie spodziewała. Zamiast być w Azji i rozgrywać turnieje, musiała mierzyć się z czymś zupełnie nowym. Kosztowało to dużo nerwów i kilka tygodni życia pod znakiem zapytania - co dalej z karierą i czy uda się udowodnić swoją niewinność. Następnie konieczność zmierzenia się z tym, żeby publicznie powiedzieć, co się stało. Obawiam się, że może to pozostawić ślad, ale wierzę, że Iga poradzi sobie i finalnie wyjdzie z tego silniejsza.

Remi Bourrieres, francuski dziennikarz tenisowy

Najlepszy mecz: Z Sabalenką w finale w Madrycie

Wahałem się co do meczu z Naomi, ale wybieram starcie z Aryną. W końcu to finał, który miał niesamowity scenariusz, cudowny poziom gry z obu stron, starcie dwóch najlepszych na świecie.

Największy sukces: Zwycięstwo w Roland Garros

Tym razem absolutnie bez wahania. To Wielki Szlem, trzeci tytuł z rzędu w Paryżu - osiągnięcie, po które w Erze Open sięgnęły tylko Monica Seles i Justine Henin. Do tego wspaniałe mecze, jak z Osaką czy Paolini.

Najważniejsza wypowiedz: O igrzyskach w Paryżu

To pokazuje, jak ważne są dla niej igrzyska, a medal to naprawdę duże osiągnięcie.

Największe wyzwanie: Wynik testów antydopingowych

Dla mnie to najtrudniejsza rzecz, jaką będzie musiała pokonać. Nowe wyzwanie, na które żaden tenisista nie jest gotowy.

Andreas Thies, niemiecki dziennikarz z podcastu Chip and Charge

Najlepszym meczem: Z Sabalenką w Madrycie

Obie tenisistki w szczytowej formie, Sabalenka długo wykorzystywała wyjątkowe warunki gry w Madrycie na swoją korzyść. To był absolutnie światowej klasy mecz.

Największy sukces: Tytuł w Paryżu

Musiała pokonać kapitalnie usposobioną Naomi Osakę w drugiej rundzie, a Jasmine Paolini była w świetnej formie w finale.

Najważniejsze wypowiedź: O kalendarzu WTA

Największe wyzwanie: Pozytywny wynik testu na doping

Diego Barbiani, włoski dziennikarz, Oktennis.it

Najlepszy mecz: Z Sabalenką w Madrycie

Mecz roku w kobiecym tourze, bezpośrednie starcie dwóch najlepszych tenisistek świata, które zakończyło się wynikiem 9-7 w tie-breaku trzeciego seta po trzech godzinach i 11 minutach rywalizacji w finale imprezy WTA 1000. Nie można sobie wyobrazić nic lepszego.

Największy sukces: Sukces w Roland Garros

Mimo że tytuł w Madrycie przyszedł po tym monumentalnym zwycięstwie, Paryż jest i zawsze będzie wyjątkowy dla Igi. Zdobycie trzech tytułów z rzędu, a czterech łącznie w stolicy Francji w wieku 23 lat jest po prostu niesamowite.

Najważniejsza wypowiedź: O kalendarzu WTA

Całkowicie zgadzam się ze słowami Igi. Widzieliśmy, jak trudno jest najlepszym tenisistkom pozostać regularnym na wysokim poziomie przez cały sezon. Iga rozegrała 60 meczów do turnieju w Cincinnati, to po prostu szaleństwo. Przy takim tempie osiągnęłaby do końca roku 80-90 spotkań, gdyby nie przerwa w grze. Może tak się zdarzyć raz, ale rozgrywanie sezon w sezon tylu spotkań jest absurdalne.

Największe wyzwanie: Pozytywny test antydopingowy

Musi to być traumatyczne przeżycie dla wszystkich, a szczególnie dla niej, biorąc również pod uwagę okoliczności, w jakich to się stało i jak to mogło wpłynąć na jej psychikę, nie mówiąc już o grze w tenisa.

Karel Knap, czeski dziennikarz, Canal+ Sport

Najlepszy mecz: Finał w Madrycie

Wielki dramat. Dwie najlepsze zawodniczki. Trzy piłki meczowe obronione. Kontrastujące style gry. Pamiętam też świetny mecz w Paryżu z Osaką, ale w Madrycie to była walka o tytuł.

Największy sukces: Triumf w Roland Garros

Moim zdaniem nie ma nic cenniejszego niż tytuły wielkoszlemowe. Korona sezonu Igi w 2024 roku.

Najlepsza wypowiedź: Podsumowanie sezonu

Ta wypowiedź pokazuje, przez co Iga przeszła. I to jeszcze przed upublicznieniem sprawy dopingowej. Przypuszczam, że musiało być więcej problemów, o których nie wiemy.

Największe wyzwanie: Pozytywny wynik testu antydopingowego

To kluczowe wydarzenie w jej karierze. Dla niektórych pozostanie oszustką na zawsze. Oczywiste jest, że ta młoda kobieta przeszła przez naprawdę trudny okres w drugiej połowie 2024 roku.

Mario Sergio Cruz, brazylijski dziennikarz, portal TenisBrasil

Najlepszy mecz: Przeciwko Sabalence w Hiszpanii

Zmierzyła się z największą rywalką, obroniła trzy piłki meczowe. Dało jej to pewność siebie, która pozwoliła zdominować sezon na kortach ziemnych. Wygrała później jeszcze w Rzymie i Paryżu.

Największy sukces: Zwycięstwo w Roland Garros

Musiała uratować się w meczu z Osaką w drugiej rundzie. A potem dobrze sobie radziła w roli faworytki.

Najważniejsza wypowiedź: Ta dotycząca kalendarza

Słowa o długości sezonu i ryzyku kontuzji są najważniejsze. Myślę, że zarówno Świątek, jak i Rybakina, mają największą świadomość, jak wyniszczające dla organizmu mogą być liczne spotkania w ciągu roku.

Najważniejsze wyzwanie: Pozytywny wynik antydopingowy

Na tym tle będzie musiała poradzić sobie z dużą presją, szczególnie w pierwszych tygodniach w Australii.

Dominik Senkowski, Sport.pl

Najlepszy mecz: Finał z Sabalenką w Madrycie

Największy sukces: Wygrany Roland Garros

Najważniejsza wypowiedź: Słowa o igrzyskach olimpijskich

Najtrudniejsze wyzwanie: Pozytywny test antydopingowy

Raquel Bermudez, hiszpańska dziennikarka, portal Punto de Break

Najlepszy mecz: W Madrycie z Sabalenką

Obie udowodniły, że wzajemnie się motywują, dając wszystkim pokaz najlepszego tenisa. To było wspaniałe widowisko sportowe.

Największy sukces: Wygrany Roland Garros

Mimo że każdy sezon ma swoje wyzwania, Iga pokazuje, że nadal jest królową (przynajmniej w Paryżu).

Najlepsza wypowiedź: O kalendarzu WTA

Iga jasno przedstawiła swoje stanowisko i nie boi się zabierać głosu, nawet jeśli wiąże się to z dużą krytyką.

Największe wyzwanie: Pozytywny wynik antydopingowy

Musiało być jej naprawdę ciężko od pierwszej chwili, gdy ruszyło postępowanie.

Marco Mazzoni, włoski dziennikarz, Livetennis.it

Najlepszy mecz: z Jasmine Paolini w finale Roland Garros

Iga była zbyt mocna dla wszystkich w Paryżu, nie tylko dla grającej najlepiej w życiu Paolini. Myślę, że Polka jest nie do zatrzymania na mączce w kolejnych sezonach.

Największy sukces: Zwycięstwo w Roland Garros

Sukces w Madrycie był imponujący, ale Wielki Szlem to Wielki Szlem. Inny prestiż, szczyt sportu.

Najważniejsze słowa: Podsumowanie sezonu

Ważne jest, aby Iga zaakceptowała fakt, że nie jest niezwyciężona. Wyprzedzenie w rankingu Sabalenki będzie dla niej prawdziwym wyzwaniem.

Największe wyzwanie: Pozytywny wynik testu

Wskazuje na wynik testu z uwagi na potencjalny wpływ emocjonalny na jej grę. Na pewno miała pecha w tej sytuacji, ale teraz musi zachować stabilność psychiczną, aby myśleć tylko o tenisie i niczym innym. A jednocześnie z nowym trenerem będzie zmieniała swoją grę, więc tym bardziej potrzebuje spokoju.

Jon Wertheim, amerykański dziennikarz, redaktor naczelny "Sports Illustrated"

Najważniejszy mecz: Z Naomi Osaką w Roland Garros

Iga miała wszystko do stracenia w tym meczu, a Naomi wszystko do wygrania. Polka uratowała się, więc to tym cenniejsze zwycięstwo.

Największy sukces: Triumf w Roland Garros

Najważniejsza wypowiedź: O kalendarzu WTA

Uwagi na temat terminarza były trafne i odważne jak na zawodniczkę z numerem jeden w rankingu.

Największe wyzwanie: Pozytywny wynik antydopingowy

Jej największym wyzwaniem będzie powrót do stabilności psychicznej. W oczach większości nie straciła reputacji.

John Silk, niemiecki dziennikarz z podcastu Talking Tennis

Najlepszy mecz: Z Aryną Sabalenką w Madrycie

Największy sukces: Triumf w Roland Garros

Najważniejsza wypowiedź: O kalendarzu WTA

Największe wyzwanie: Utrata pozycji numer jeden na świecie

Adam Romer, magazyn "Tenisklub"

Najlepszy mecz: Z Osaką w Roland Garros

To oczywiste dlaczego. Największy stres i byłaby to jej największa porażka w tym roku.

Największy sukces: Zwycięstwo w Madrycie

Paradoksalnie nie Roland Garros - bo do tego nas przyzwyczaiła - a właśnie nie do końca pasujący jej turniej w Madrycie.

Najważniejsza wypowiedź: Podsumowanie sezonu

Największe wyzwanie: Pozytywny wynik testu antydopingowego

Nie znam sportowca, którego taka historia by nie zdołowała.