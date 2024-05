Djoković zszokował przed Roland Garros. "Muszę odnaleźć"

Novak Djoković ma za sobą bardzo słaby okres, więc aby lepiej przygotować się do nadchodzącego Roland Garros, postanowił przyjąć dziką kartę do turnieju ATP 250 w Genewie. - Potrzebuję więcej meczów, nawet jeśli będzie to jeden lub dwa. To mój sposób na znalezienie formy przed Roland Garros - przyznał lider rankingu.

