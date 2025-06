Glik i Grosicki reagują na decyzję Probierza. To się nie spodoba Lewandowskiemu

Niedziela 8 czerwca 2025 dość znienacka zapisała się w historii polskiego futbolu. To właśnie dziś Michał Probierz podjął szokującą decyzję o odebraniu opaski kapitańskiej w naszej kadrze Robertowi Lewandowskiemu i oddaniu jej Piotrowi Zielińskiemu. PZPN ogłosił to oficjalnie w mediach społecznościowych, podkreślając, że była to właśnie decyzja selekcjonera, którą przekazał drużynie oraz samemu Robertowi. Absolutny szok, bo choć relacje między trenerem a byłym już kapitanem nie sprawiały wrażenie najlepszych, to nikt nie spodziewał się czegoś takiego, a zwłaszcza teraz.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbigniew Boniek wprost o reprezentacji Polski! O tych słowach będzie głośno

Probierz zadał Lewandowskiemu cios. Tak zareagowali Grosicki i Glik

Wywołało to oczywiście mnogość reakcji kibiców na portalach społecznościowych. Jednak nie tylko ich. Zareagowali nawet wybitni reprezentanci naszego kraju Kamil Glik oraz Kamil Grosicki. Ten drugi zakończył karierę w kadrze raptem dwa dni temu przy okazji meczu z Mołdawią. Początkowo wydawało się, że Lewandowskiego nie będzie nie tylko na meczach z Mołdawianami i Finlandią (zrezygnował z uwagi na zmęczenie), ale też na pożegnaniu 37-latka, co wywołało ogromną krytykę względem napastnika Barcelony. Ostatecznie pojawił się w ostatniej chwili.

Sam Grosicki nie wskazał jednoznacznie, co sądzi o tej decyzji. Na portalu X napisał jedynie "Dzieje się" i dorzucił kilka emotek (ogień, zdziwiona twarz i flaga Polski). O wiele mniej neutralny w przekazie był Glik. Z jego komentarza ewidentnie wynika, że ze zmiany jest jak najbardziej zadowolony. - Brawo - napisał jeden z najlepszych obrońców kadry w XXI wieku.

Lewandowski już nie zagra u Probierza

Czy bardziej cieszył się z nominacji Zielińskiego, czy z decyzji przeciwko Lewandowskiemu? Tego zapewne się nigdy nie dowiemy. Pewne jest, że Robert Lewandowski nie zagra już w reprezentacji za czasów Michała Probierza. Ogłosił to oficjalnie w mediach społecznościowych.