Potężna burza za granicą po słowach Wozniackiego dla Sport.pl. Fani oburzeni

Caroline Wozniacki to była liderka światowego rankingu, która ma na koncie aż 30 zwycięstw w różnych turniejach rangi WTA oraz tytuł Australian Open z 2018 roku. Cztery lata temu po porażce z Ons Jabeur w trzeciej rundzie australijskich zawodów pochodząca z Danii zawodniczka zakończyła karierę. Urodziła dwójkę dzieci, a do tenisa wróciła w sierpniu 2023 roku. Obecnie Wozniacki plasuje się dopiero na 117. miejscu w rankingu i wszystko wskazuje na to, że niebawem na dobre pożegna się z tenisem.

Wywiad na Sport.pl wywołał burzę. Fani są oburzeni słowami ojca Wozniacki

W poniedziałek w Sport.pl ukazała się długa rozmowa Łukasza Jachmiaka z Piotrem Woźniackim. Ojciec, który jednocześnie jest trenerem zawodniczki, w bardzo ostrych słowach podsumował całą organizację WTA i podejmowane przez nią decyzje. Najbardziej skupił się na tzw. dzikiej karcie, którą otrzymują tenisistki, niemogące zakwalifikować się na dany turniej. Na przykład na Roland Garros, na którym zabraknie Dunki.

- Córka nie ma chronionego rankingu, bo miała długą przerwę. I w porządku. Ale czy takiej dziewczynie nie warto pomóc, skoro zdecydowała się wrócić? WTA uważa, że nie i po amatorsku działa sobie w świecie największego zawodowego sportu kobiet ze wszystkich sportów na świecie. Oni podpisują z zawodniczkami kontrakty i zawodniczki do pewnych rzeczy zostają na mocy tych umów zobowiązane. A co dostają? Nic, naprawdę nic! - grzmiał Woźniacki w wywiadzie dla Sport.pl.

Następnie ojciec byłej liderki rankingu ubolewał nad faktem, że obecnie tzw. dzikie karty przyznają organizatorzy danych turniejów, a nie sama organizacja. - Siłą rzeczy po przerwie na macierzyństwo córka miała zero punktów. Trzeba dużo czasu, żeby ruszając od zera dobić się do czołówki, ale my byśmy to cierpliwie zrobili, tylko jak to zrobić, gdy nie daje się takiej dziewczynie na to zapracować? Regulamin w tenisie jest dziś taki, że nie ma już obligatoryjnej dzikiej karty dla kogoś, kto kiedyś był w top 20, miał długą przerwę i wrócił. Ta karta była naprawdę pomocna dla tenisistek wracających po urodzeniu dziecka i dla tych, które wracały po poważnych kontuzjach. A teraz Karolina, Angelique Kerber czy Naomi Osaka są zdane tylko na czyjeś decyzje. Od ubiegłego roku jest tak, że wszystkie dzikie karty są własnością turniejów, a WTA umywa ręce - mówił.

Rozmowa z Woźniackim nie przeszła bez echa w tenisowym środowisku, także poza Polską. Słowa ojca Caroline zacytował m.in. serwis Tennis Update, a w komentarzach i w mediach społecznościowych odnieśli się do nich fani. Wielu z nich nie do końca zgadza się z argumentami Woźniackiego. Internauci zaznaczają, że po powrocie do gry Caroline Wozniacki również mogła liczyć na dzikie karty ze strony organizatorów, a mimo to przez długi czas nie zdołała przebić się nawet do pierwszej setki rankingu. Część z nich nazwała ją nawet "arogancką" oraz nieco ironicznie "wyjątkową". "Wróciła prawie rok temu. Wcześniej zdobywała tytuły mistrzowskie. Teraz nadal nie ma miejsca w rankingu, aby wziąć udział w niektórych zawodach. Jej ego jest zbyt duże, żeby zagrać w kwalifikacjach?" - czytamy w komentarzach. "Powiedziała przed przejściem na emeryturę, że po powrocie może wygrać US Open. Dlaczego po tylu turniejach nadal nie znajduje się w pierwszej setce?" - grzmi inny z kibiców.

"Dostawała dzikie karty. Wróciła do gry bez zmian i rozwoju. To nowy świat, kobiety uderzają teraz tak samo mocno jak mężczyźni. Poza tym przeszła na emeryturę, nie odeszła jak Osaka czy Switolina. To nie jest sprawa rodzinna" - pisze inny fan w serwisie X. "Czy nie powiedziała [Wozniacki - red.], że obecny tour jest o wiele słabszy niż ten, kiedy była aktywna? Cóż, powinna z łatwością radzić sobie z rywalkami, prawda? Po co jej dzika karta?" - dodał kolejny internauta. Ostatnie trzy mecze Wozniacki kończyły się jej porażką.