Brak słów na to, co zrobili Alcaraz i Sinner w finale RG. "Nie mogę uwierzyć"

Nie ma wątpliwości, że to był jeden z najlepszych finałów turniejów wielkoszlemowych w historii tenisa. Carlos Alcaraz po pięciu godzinach i 32 minutach walki pokonał Jannika Sinnera 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6, choć przegrywał 0:2 w setach i bronił trzech piłek meczowych. Pojedynek stał na genialnym poziomie, a komentatorzy Eurosportu mówili nawet, że nie powinien on się w ogóle kończyć.

Eksperci zachwyceni finałem Rolanda Garrosa

Eksperci, tenisiści i tenisistki słusznie są zachwyceni poziomem spotkania. W mediach społecznościowych było wiele komentarzy, wychwalających tenisistów.

"Kosmos" - napisała w serwisie X polska tenisistka Magda Linette.

"Nie mogę uwierzyć w ten mecz. Dajcie im obu trofeum" - dodała legenda tenisa Chris Evert.

Urszula Radwańska podkreśliła, że męski tenis może spać spokojnie i czeka go wielka przyszłość.

"Jeśli ktoś nadal płacze, że już nie będzie takich finałów jak Federer vs Nadal to po dzisiejszym finale RG może przestać. Czekają nas piękne batalie z udziałem tych dwóch niesamowitych zawodników! "Chapeau bas" dla Alcaraza i Sinnera" - napisała Radwańska.

"Czy to najlepszy mecz tenisowy w historii" - napisał z kolei były amerykański tenisista Mardy Fish.

Tymczasem francuska tenisistka Caroline Garcia zdradziła, że to jeden z najlepszych meczów, jakie widziała w swoim życiu.

"Cóż za mecz! Dziękuję Carlos i Jannik za jeden z najpiękniejszych meczów, jakie kiedykolwiek widziałam. Brawo dla was obojga i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć więcej finałów wielkoszlemowych was obojga" - napisała Garcia.

Tymczasem Marin Cilić, chorwacki tenisista pokusił się o swoje zestawienie najlepszych pięciosetowych meczów w historii tenisa.

"Jeden z najlepszych pięciosetowych meczów w historii obok Federer - Nadal w 2008 roku na Wimbledonie i Djoković - Nadal w Australian Open 2012. Niewiarygodny poziom" - napisał Marin Cilić.

"To jest absurdalne, do jakich granic wytrzymałości fizycznych dochodzi w tenisie. Grają ponad 5 godzin. Każdy, kto spędził na korcie choćby godzinę, wie, jaki to wyczyn. A to jeszcze w takim tempie, takiej intensywności, takim poziomie. Przekracza to moją wyobraźnię" - dodał z kolei Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl.

"To jeden z najlepszych meczów wszechczasów" - dodał znany dziennikarz Jose Morgado.

Dla Alcaraza to piąty w karierze wygrany turniej wielkoszlemowy. Sinner ma trzy takie triumfy.