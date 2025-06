Borek powiedział, co myśli o Lewandowskim. Jest grubo

Robert Lewandowski w niedzielny wieczór zszokował polskich kibiców i ekspertów. 36-letni napastnik postanowił zrezygnować z gry w reprezentacji Polski aż do momentu, gdy jej trenerem jest Michał Probierz. - "Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski postanowiłem, do kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry dla reprezentacji Polski" - napisał Lewandowski w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Eksperci krytykują Roberta Lewandowskiego

Eksperci błyskawicznie zareagowali na taką decyzję Roberta Lewandowskiego. Michał Mitrut, dziennikarz Canal+Sport przypomniał, jak się zachował Jakub Błaszczykowski, gdy stracił opaskę kapitańską.

"Gdy Jakub Błaszczykowski tracił opaskę kapitańską na rzecz Lewego (w mało eleganckich okolicznościach), to nawet do głowy by mu nie przyszło, by porzucić reprezentację. Schował dumę do kieszeni i dalej grał z pełnym zaangażowaniem. Oto drogowskaz dla pana, panie Robercie" - napisał Mitrut w serwisie X.

O historii Błaszczykowskiego przypomniał też Mateusz Borek.

"Po blisko 4000 minut Robert się czuł zmęczony i nie przyjechał na kadrę. Po blisko 4000 dni, selekcjoner zabrał mu opaskę. Kuba stracił tę funkcję na rzecz Roberta w 2014 roku. I grał w kadrze dalej, a w 2016 rozegrał wielki turniej. To jest zawsze kadra Polski, a nie kadra trenera" - napisał Borek.

"Emocje są zrozumiałe, ale opaska to nie broszka za zasługi, ani certyfikat, że jesteś samcem alfa. Ma służyć drużynie, nie kapitanowi. Jakub Błaszczykowski, mimo żalu o okoliczności zabrania opaski, turniej życia - Euro 2016, zagrał już bez niej, u trenera który mu ją odebrał - dodał Paweł Wilkowicz z Viaplay.

"Racja. Jakub Błaszczykowski w trudnym momencie udowodnił, że Polska jest ważniejsza niż jakieś prywatne wojenki z trenerem. Widać różnicę między nim a Robertem Lewandowskim, nawet jeśli selekcjoner Nawałka mocniej zapracował na szacunek niż selekcjoner Probierz" - napisał z kolei Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Dziennikarz Sebastian Staszewski uważa, że decyzja Lewandowskiego jest pochopna, zbyt emocjonalna i nie fair wobec zespołu.

"Decyzja Michała Probierza, aby w tym momencie - i po rozmowie telefonicznej - zabrać Robertowi Lewandowskiemu opaskę kapitańską - beznadziejna, bez klasy i destrukcyjna dla zespołu przed kluczowym meczem. Decyzja Roberta Lewandowskiego, żeby zrezygnować z kadry dopóki prowadzi ją Michał Probierz - pochopna, zbyt emocjonalna i nie fair wobec zespołu. Dla reprezentacji Polski ten wieczór to po prostu katastrofa" - napisał Staszewski w serwisie X.

Według byłego sędziego Marcina Borskiego, taka decyzja Lewandowskiego, to przede wszystkim porażka trenera Michała Probierza.

"Szkoda, że tak się to kończy. Mimo wszystko uważam, że jest to przede wszystkim porażka Probierza, choć generalnie obaj tracą. I PZPN też dryfuje w złą stronę. Mają niezły burdel w tym Archeo…" - napisał Borski w serwisie X.

Zobacz: Oto co Niemcy napisali o ter Stegenie po meczu o 3. miejsce LN z Francją

Na taką decyzję Lewandowskiego błyskawicznie zareagowali jego koledzy z kadry: Kamil Glik i Kamil Grosicki. "Grosicki na portalu X napisał jedynie "Dzieje się" i dorzucił kilka emotek (ogień, zdziwiona twarz i flaga Polski). O wiele mniej neutralny w przekazie był Glik. Z jego komentarza ewidentnie wynika, że ze zmiany jest jak najbardziej zadowolony. - Brawo - napisał jeden z najlepszych obrońców kadry w XXI wieku" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.