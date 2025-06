Absolutny thriller w finale Ligi Narodów! Zdecydowały rzuty karne

Cristiano Ronaldo kontra Lamine Yamal, derby Półwyspu Iberyjskiego, finał Ligi Narodów 2024/25. Dzisiejsze starcie Hiszpanii z Portugalią można było określić na mnóstwo sposobów, a po tym co obie drużyny pokazały w półfinałach, dźwięk zacierania rąk na wielkie widowisko słyszalny był w całej Europie. Portugalczycy złamali serca lokalnej, niemieckiej publiczności, odwracając losy meczu i wygrywając z gospodarzami 2:1. Hiszpanie niemal przyprawili własnych fanów o zawał serca, gdy z 5:1 Francja doszła ich na 5:4. Udało im się jednak wytrwać i awansować do finału.

Liga Narodów bardzo hiszpańska. Finał bez nich był tylko jeden

Oba kraje znają już smak finału Ligi Narodów. Dla Hiszpanii to już trzeci z rzędu. W 2021 roku przegrali 1:2 z Francją, w 2023 roku wygrali po karnych (0:0, 5:4 w rz. k.) z Chorwacją. Teraz przyszło im się zmierzyć ze zwycięzcą jedynego finałowego starcia LN, w jakim nie grali. Portugalczycy w 2019 roku pokonali 1:0 Holandię. Historia bezpośrednich meczów tych drużyn wskazywała na Hiszpanię. Cristiano Ronaldo i spółka nie wygrali z nimi od listopada 2010 roku (4:0 w meczu towarzyskim). Z drugiej strony z Niemcami wcześniej nie zwyciężyli od Euro 2000, a potem nie miało to znaczenia.

Hiszpanie i Portugalczycy poszli na wymianę

Pierwsza połowa zdecydowanie nie zawiodła oczekiwań kibiców. Oba zespoły nie szczędziły ciekawych akcji, a co najważniejsze, goli. W 21. minucie w zamieszaniu w polu karnym piłka dość szczęśliwie trafiła pod nogi Martina Zubimendiego, który bez kłopotu, zupełnie niepilnowany wbił ją do siatki i dał Hiszpanii prowadzenie. Tylko pięć minut się nim cieszyli. Do akcji wkroczył bowiem Nuno Mendes. Lewy obrońca Portugalii, jeden z najlepszych graczy starcia półfinałowego z Niemcami, dopadł do piłki i z zaskakującą łatwością wjechał z nią w pole karne, a po chwili jego uderzenie zatrzepotało w siatce. Sędziowie sprawdzali jeszcze, czy wcześniej nie było spalonego. Nie było, a gol został uznany.

Wydawało się, że Portugalczycy dotrwają do przerwy z wynikiem remisowym. "Nic z tego!" - pomyślał zapewne Mikel Oyarzabal. W 45. minucie Hiszpanie wyłuskali piłkę w środku pola i ruszyli z kontrą. Sfinalizował ją właśnie Bask, który pewnie posłał piłkę obok bramkarza. Portugalczycy jeszcze protestowali, twierdzili, że wcześniej był faul. VAR sprawdzał to, ale przewinienia się nie dopatrzono. W efekcie to "La Furia Roja" schodzili na przerwę prowadząc 2:1.

Ronaldo się nie zatrzymuje!

Druga połowa zaczęła się od silnego naporu Portugalii. Do siatki w 49. minucie trafił nawet Bruno Fernandes, ale był na bardzo wyraźnym spalonym. Za to Cristiano Ronaldo wręcz przeciwnie. W 61. minucie 40-latek miał dużo szczęścia, bo dośrodkowanie w pole karne podbiło się na nodze obrońcy i piłka trafiła prosto do niego. Napastnik Al-Nassr wykorzystał uśmiech losu, przepchnął Marca Cucurellę i strzelił swego 138. gola dla reprezentacji Portugalii.

To był ostatni gol, którego zobaczyliśmy w regulaminowym czasie gry. Sam Ronaldo nie dotrwał do końca, w 88. minucie opuścił boisko z urazem. Portugalia musiała radzić sobie bez niego w dogrywce. W jej pierwszej połowie aktywniejsi byli właśnie Portugalczycy. W 92. minucie dobre podanie od Mendesa zmarnował Nelson Semedo (strzelił obok bramki), a w 100. minucie Var sprawdzał ew. rzut karny na faulu na Mendesie. Ostatecznie nie został on podyktowany.

Jeden karny zdecydował!

Rzut karny i to niejeden i tak obejrzeliśmy. W konkursie jedenastek, do którego doszło po tym, jak żadna ze stron nie potrafiła strzelić decydującego gola. W nim antybohaterem został Alvaro Morata. To właśnie Hiszpan fatalnie strzelił swoją jedenastkę, którą wybronił Diogo Costa. Portugalczycy byli bezbłędni i to oni po raz drugi w historii wygrali Ligę Narodów!

Przebieg rzutów karnych:

Goncalo Ramos (Portugalia) - GOL! (0:1)

Mikel Merino (Hiszpania) - GOL! (1:1)

Vitinha (Portugalia) - GOL! (1:2)

Alex Baena (Hiszpania) - GOL! (2:2)

Bruno Fernandes (Portugalia) - GOL! (2:3)

Isco (Hiszpania) - GOL! (3:3)

Nuno Mendes (Portugalia) - GOL! (3:4)

Alvaro Morata (Hiszpania) - Broni Diogo Costa! (3:4)

Ruben Neves (Portugalia) - GOL! (3:5)

Hiszpania - Portugalia 2:2 rz. k. 3:5 (Zubimendi 21', Oyarzabal 45' - Mendes 26', Ronaldo 61')