Ależ nagranie! Grosicki na "do widzenia" powiedział kolegom kilka słów prawdy

Kamil Grosicki oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski. Grosik rozegrał 95. spotkanie w narodowych barwach przeciwko Mołdawii w meczu towarzyskim, wygranym przez Biało-Czerwonych 2:0 po golach Casha i Slisza.

Grosicki wskazał, kto ma "ciągnąć" reprezentację do przodu

Na kanale "Łączy nas piłka" pojawił się Vlog z pożegnania Kamila Grosickiego. Na nagraniach widać kulisy ostatniego zgrupowania "Grosika", który ten czas spędzał wspólnie z kolegami z reprezentacji Polski. Zamieszczono również nagranie z przedmeczowej odprawy, gdzie 95-krotny reprezentant Polski przemawiał do pozostałych piłkarzy. - Panowie przede wszystkim chciałbym wam bardzo podziękować za to zgrupowanie. Było ono dla mnie szczególne. Dziękuję za wsparcie, rozmowy i na pewno będę pamiętał to do końca życia. Chciałem też podziękować trenerowi, bo razem zaczynaliśmy, a dziś z nim kończę karierę reprezentacyjną - zaczął.

- Chciałbym po sobie zostawić parę ważnych słów od serca, żeby to do wszystkich trafiło i żebyście byli jeszcze lepsi. Pamiętajcie, że orzełek to jest największa duma dla każdego, kto tutaj siedzi, czy dla nas piłkarzy, dla sztabu, dla trenerów, dla wszystkich. Kto tu pracuje, gra dla reprezentacji i jest szczególną osobą, by w tym miejscu być i reprezentować nasz kraj - dodał.

- Uwierzcie mi. "Skorup" walczyłeś o nr 1 i teraz jesteś "jedynką", jesteś wojownikiem. "Bedi" - lider w obronie, "Zielu" - w pomocy. "Kamyk", "Zalew" macie ciągnąć tę reprezentację, "Piona", wszyscy. Pamiętajcie, największa duma to gra dla reprezentacji. Jesteście szczególni i pamiętajcie o tym. Wszyscy jesteście szczególni, bo tu jesteście. Będę za was trzymał kciuki - zakończył.

Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski

W następnym meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026 Polska zmierzy się z Finlandią na wyjeździe. Zdaniem wielu ekspertów to jest bardzo ważny mecz w kontekście drugiego miejsca, gwarantującego baraże. Biało-Czerwoni po dwóch meczach mają komplet zwycięstw i prowadzą w tabeli.

Finowie są drudzy z dorobkiem czterech "oczek" w trzech meczach. Na trzecim miejscu z trzema punktami plasuje się Holandia, która dopiero rozpoczęła zmagania w grupie G.