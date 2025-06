Lewandowski rezygnuje z kadry! Natychmiastowa reakcja na decyzję Probierza

Robert Lewandowski nie przyjechał na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski z powodu zmęczenia. Mimo to pojawił się na piątkowym meczu z Mołdawią, by pożegnać wieloletniego kolegę z boiska Kamila Grosickiego. Na 36-latka spadł właśnie gromki cios, wymierzony przez samego Michała Probierza, który po 11 latach postanowił odebrać mu opaskę kapitańską. Jego następcą został Piotr Zieliński. "Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy" - czytamy we wpisze ŁNP w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Tak kibice reprezentacji Polski żegnają Kamila Grosickiego i oceniają decyzję Lewandowskiego

Lewandowski reaguje na komunikat PZPN. Cios w Probierza

Lewandowski potrzebował dokładnie 38 minut, by odpowiedzieć na ten komunikat. I wypalił, że nie zagra w kadrze, dopóki jej selekcjonerem będzie Probierz. "Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski postanowiłem, do kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry dla reprezentacji Polski Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - napisał w mediach społecznościowych.