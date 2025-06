Tak kadrowicze zareagowali na decyzję Probierza! Wstrząs w reprezentacji

"Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy" - przekazał oficjalny profil "Łączy Nas Piłka" w niedzielę o godzinie 21:01. Krótko po tym komunikacie Robert Lewandowski ogłosił - również za pomocą mediów społecznościowych - że w kadrze prowadzonej przez Michała Probierza już nie zagra. - Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie - napisał piłkarz Barcelony.

Te decyzje wstrząsnęły piłkarską Polską i podgrzały atmosferę przed wtorkowym meczem eliminacji mistrzostw świata do granic możliwości. Stawka tego meczu była wysoka już na starcie zgrupowania, ale teraz oczy całej Polski we wtorkowy wieczór będą skierowane na Stadion Olimpijski w Helsinkach. Gigantyczne zainteresowanie wywoła też z całą pewnością poniedziałkowa konferencja prasowa Michała Probierza. Selekcjoner spotka się z dziennikarzami o godz. 15:15 polskiego czasu. Obok niego usiądzie nowy kapitan biało-czerwonych: Piotr Zieliński, o czym w niedzielę wieczorem poinformował rzecznik prasowy reprezentacji Polski.

Probierz i Zieliński odpowiedzą na pytania mediów

"Szanowni Państwo, w nawiązaniu do dzisiejszych wydarzeń i wielu zapytań ze strony mediów, informujemy, że selekcjoner Michał Probierz odpowie na pytania dziennikarzy na jutrzejszej konferencji prasowej przed meczem z Finlandią (godz. 15:15 czasu polskiego, 16:15 czasu lokalnego, Stadion Olimpijski w Helsinkach). W konferencji prasowej wraz z selekcjonerem weźmie udział kapitan drużyny narodowej Piotr Zieliński" - napisał Emil Kopański. Emocji, mocnych pytań i odpowiedzi nie zabraknie więc już dzień przed meczem, ale odpowiedź na najważniejsze pytanie poznamy dopiero po ostatnim gwizdku meczu z Finlandią, a brzmi ono: jak na zmianę kapitana oraz decyzję Roberta Lewandowskiego zareagują piłkarze reprezentacji Polski?

Na teraz słyszymy, że zawodnicy, którzy są na czerwcowym zgrupowaniu, w pełni zaakceptowali decyzję Michała Probierza, a gdy selekcjoner ogłosił ją piłkarzom, to pojawiły się nie tylko gratulacje, ale też głosy zadowolenia, że to właśnie Piotr Zieliński został nowym kapitanem reprezentacji Polski - dowiedział się Sport.pl. Wokół kadry słychać też, że sytuację zaogniła nie tylko decyzja Lewandowskiego o odpuszczeniu gry w trakcie czerwcowego zgrupowania, ale też to, jak piłkarz Barcelony rozegrał medialnie pożegnanie Kamila Grosickiego.

Prawdziwą reakcję zobaczymy jednak nie w nieoficjalnych wypowiedziach, przeciekach czy wypowiedzianych na przedmeczowej konferencji prasowej słowach, a na boisku w meczu z Finlandią, bo taki wstrząs albo scali tę grupę, ale całkowicie ją zniszczy. Mecz eliminacji mistrzostw świata 2026 Finlandia - Polska we wtorek o godz. 20:45. Relacja w Sport.pl i Gazeta.pl.