26 minut i koniec. Hurkacz pokazał moc w drugim secie. Deklasacja

Puchar Davisa to największe na świecie międzynarodowe zawody tenisowe drużyn męskich (damski odpowiednik to Puchar Billie Jean King). Każda runda składa się z pięciu meczów: dwa pierwsze spotkania to rywalizacja singlowa, następnie rozgrywany jest debel i na koniec kibiców czekają kolejne dwa pojedynki singlowe, w których biorą udział zawodnicy z początkowych starć, zamieniając się przeciwnikami.

Na dzień dobry Polska mierzyła się z Uzbekistanem, gdzie nie ma gwiazd, więc Biało-Czerwoni są zdecydowanymi faworytami tej rywalizacji. Ale choć są faworytami, to nie lekceważyli przeciwników.

- Nasi rywale o wiele lepiej spisują się właśnie w rozgrywkach daviscupowych niż w turniejach singlowych. Niedawno omal nie pokonali Belgów, którzy mają przecież tenisistów w pierwszej setce w singlu, a w deblu nawet w TOP 30. (...) Musimy pamiętać, że oni zagrają przed swoją publicznością, mogli wybrać swoją ulubioną nawierzchnię, no i troszkę trzeba będzie uważać na sędziów - podkreślał kapitan, Mariusz Fyrstenberg.

Pierwszy mecz potwierdził słowa Fyrstenberga. Hubert Hurkacz mierzył się z Siergiejem Fominem, który zajmuje 665. miejsce w rankingu ATP. Polak zaczął mocno, bo już w pierwszym gemie zanotował trzy asy serwisowe!

Chwilę później gładko objął prowadzenie 4:1, ale potem reprezentant Uzbekistanu wygrał gema. W kolejnych gemach starał się postawić Polakowi, było kilka długich wymian, ale ostatecznie Fomin przegrał 2:6.

Uzbek wyglądał na zawodnika, który powinien być znacznie wyżej w rankingu ATP niż dopiero w siódmej setce rankingu. Ale na tle Polaka widać w jego grze było zbyt dużo chaosu. Na jedno dobre zagranie, przypadały trzy słabe.

Co się działo w drugim secie? Hurkacz błyskawicznie objął prowadzenie 3:0. Później Uzbek wygrał jednego gema i dzielnie walczył w kolejnym, ale ostatecznie i tak przegrał 1:6. Ta partia trwała zaledwie 26 minut.

Co nas czeka w weekend?

Drugiego dnia zmagań, w sobotę 3 lutego, rywalizacja rozpocznie się o godzinie 9:00 czasu polskiego. Na korcie pojawi się duet Polaków złożony z Hurkacza i Zielińskiego, którzy zmierzą się w grze podwójnej z Fominem i Maximem Shinem.