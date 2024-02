Idze Świątek oberwało się od legendy. I jeszcze te słowa o Sabalence

Aryna Sabalenka (2. WTA) świetnie rozpoczęła nowy sezon. W wielkoszlemowym Australian Open nie miała sobie równych i bez żadnych problemów awansowała do finału, nie przegrywając żadnego seta. W decydującym meczu zmierzyła się z Qinwen Zheng (7. WTA). I znów okazała się lepsza. Ostatecznie wygrała 6:3, 6:2 i obroniła zeszłoroczne trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Co za słowa legendy o Arynie Sabalence. Iga Świątek skrytykowana

Sabalenka generalnie świetnie prezentuje się na wielkoszlemowych turniejach. W ostatnich sześciu zawodach tej rangi wygrała dwa z nich, przegrała w finale i trzy razy dotarła do półfinału. Na jej temat wypowiedział się dawny znakomity tenisista Andy Roddick. który pochwalił ją za jej osiągnięcia. - Sabalenka jest najbardziej konsekwentną tenisistką na świecie i nie sądzę, żeby to w tym momencie podlegało dyskusji - powiedział w podcaście Served With Andy Roddick.

W Australian Open słabo zaprezentowała się natomiast Iga Świątek (1. WTA). Polka odpadła już w trzeciej rundzie, gdzie przegrała 6:3, 3:6, 4:6 z Lindą Noskovą (30. WTA). Roddick wspomniał również o liderce rankingu WTA i stwierdził, że brakuje jej tej konsekwencji, którą ma Sabalenka. W 2023 roku Polka wygrała Rolanda Garrosa, ale w pozostałych turniejach wielkoszlemowych odpadała w czwartej rundzie lub ćwierćfinale - Jest bardzo pewna siebie, ale jest także podatna na wiele rzeczy, co udowadniała już na wcześniejszych turniejach - dodał.

Świątek utrzymała pozycję liderki rankingu, ale może się to zmienić już podczas zbliżających się turniejów. Zarówno ona jak i Sabalenka niedługo wezmą udział w turniejach w Dosze i Dubaju. Po tych zawodach Polka może zostać wyprzedzona przez Białorusinkę, jeśli łącznie zdobędzie od niej mniej punktów. Turniej w Dosze odbędzie się w dniach 11-17 lutego. Rozgrywki w Dubaju z kolei zaplanowane są na 18-24 lutego.