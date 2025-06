Komentator Eurosportu naprawdę to powiedział na antenie. Podpalił sieć

To był finał na miarę oczekiwań. Morderczy bój, pięć setów, trzy tie-breaki, natomiast zwycięzca tylko jeden - Carlos Alcaraz. Hiszpan był faworytem tego meczu. I nie zawiódł. Całość trwała aż 5,5 godzin. Nie do wiary, jaki był to wysiłek dla obu zawodników. Sinner rozżalony, zalany łzami i nierozumiejący, dlaczego nie udało mu się wygrać. Alcaraz z kolei pokazał zwłaszcza w ostatnim gemie, że jest obecnie najlepiej grającym tenisistą na świecie. W pewnym momencie było 7:0, natomiast ostatecznie skończyło się 10:2.

Oto co powiedział komentator Eurosportu podczas transmisji. "Szkoda czasu"

Zdecydowanie był to jeden z najlepszych meczów ostatnich miesięcy. Mimo to fani mogli odnieść wrażenie, że komentujący to wydarzenie dziennikarze Eurosportu nieco się nudzą, gdyż zaczęli rozmawiać o sobotnim finale kobiet. - Te piłki fruwają w tempie kosmicznym. Jaki to jest balans, pomiędzy siłą a kontrolą, odnosząc się do tego, co działo się 24 godziny temu - powiedział Dawid Olejniczak.

Nagle odpowiedział mu Karol Stopa, który dosłownie przejechał się po Arynie Sabalence. - Zostawmy, wolę o tym nie mówić. Ja w domu jak oglądam niektóre mecze Pań, to po prostu wyłączam telewizor i znajduję inne zajęcie, bo to szkoda czasu. Na szczęście wczoraj po drugiej stronie siatki była ta, która opanowała sytuację i trochę uratowała ten pojedynek - stwierdził. Trzeba przyznać, że takie słowa nie przystoją komentatorowi, który przecież często pracuje podczas meczów pań. Trudno powiedzieć, czy po tych słowach tak jednak zostanie.

Momentalnie na to zareagowali fani w komentarzach. "Karol Stopa nie pierd*** się w tańcu na komentatorce", "właśnie Karol Stopa powiedział, że by się wkurzył, gdyby zapłacił za wczorajszy finał. On ma jakiś poważny problem z kobietami", "komentarz pana Karola Stopy, który mówi wprost, że mecze kobiece go nudzą i woli je wyłączać jest co najmniej nie w porządku moim zdaniem" - przekazano.

Jeden komentarz był jednak szczególny. "Drogi Eurosporcie mam ogromną prośbę. Ponieważ Pan Karol Stopa tak bardzo męczy się na meczach tenisa pań, o czym poinformował także na antenie podczas finałowego meczu RG panów, bardzo proszę, by nie musiał ich komentować. Zaoszczędzi to wielu przykrości. Również widzom, którzy nie poszukują terapii w leczeniu bezsenności" - czytamy.

Dla Alcaraza był to drugi tytuł na kortach Roland Garros z rzędu. Choć było momentami trudno, to teraz bez wątpienia czuje, że warto było walczyć o triumf. - Hiszpan grał momentami w decydującym secie jak natchniony. Nawet jeśli coś mu nie szło, to potrafił się za chwilę wybronić - relacjonował Paweł Matys ze Sport.pl.