Przełom w tenisie! Historyczny turniej. To już pewne

Marzec w tenisowym kalendarzu zawsze oznacza turnieje Sunshine Double. Najpierw najlepsze tenisistki i tenisiści świata rywalizować będą w Indian Wells - 6-17 marca - a następnie przeniosą się do Miami. Zmagania na Florydzie potrwają od 19 do 31 marca.

Przełom w tenisie! Prestiżowy turniej z innowacyjnym rozwiązaniem

Organizatorzy poinformowali w oficjalnym oświadczeniu, że w tym roku podczas Miami Open odbędzie się nie tylko planowana impreza Masters 1000, ale także turniej dla osób na wózkach inwalidzkich oraz zmagania w ramach Major League Pickleball. Od 2007 roku tenis na wózkach jest rozgrywany na wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych w roku, ale będzie to pierwszy przypadek uwzględnienia go w turnieju serii Masters 1000. Natomiast pickleball został dodany do listy wydarzeń ze względu na jego popularność w Stanach Zjednoczonych.

Pickleball podbija Stany Zjednoczone i w 2023 roku został najpopularniejszym sportem rakietowym według danych Apple Health, wyprzedzając tenis. - Możesz mieć 9-latka, 27-latka, 50-latka i 70-latka razem na boisku i mimo to dobrze grać i nieźle się bawić. To dość rzadkie - mówią entuzjaści gry. Więcej na temat tej dyscypliny sportu można przeczytać --> TUTAJ.

- Chcemy w dalszym ciągu opierać się na atmosferze festiwalu, która jest obecnie synonimem turnieju w Miami. Jesteśmy dumni, że jesteśmy pierwszą imprezą z serii Masters 1000, która zaprezentuje naszym fanom czołowych zawodników tenisa na wózkach inwalidzkich i pickleballu - powiedział dyrektor turnieju James Blake.

Tenisowy Miami Open odbędzie się w dniach 17-31 marca. Mecze tenisa na wózkach inwalidzkich odbędą się w dniach 26-28 marca, a Major League Pickleball w dniach 27-29 marca.