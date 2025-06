Polacy mistrzami Europy! Najlepszy zawodnik świata bohaterem

Do złota jeden krok, jeden jedyny krok nic więcej. Tak mogliby powiedzieć reprezentanci Polski w socca. Jednak jak wiadomo, wygranie finału jest zdecydowanie największym ze wszystkich kroków, jakie stawia się na mistrzostwach Europy. Nasza kadra przetrwała wszystko, czym poczęstował ją turniej rozgrywany w Kiszyniowie. Remis z Ukrainą (2:2), karne w 1/8 finału z Litwą, ćwierćfinałową misję pokonania mołdawskich gospodarzy (5:3) oraz półfinałową batalię z Chorwatami (2:1). Co więcej, mówimy o wysiłku przede wszystkim drużynowym, bo choć najlepszy zawodnik socca na świecie Norbert Jaszczak błyszczał (4 gole), to zespołowość była wielką siłą Polaków.

Ostatnie wyzwanie na drodze do nieba

Siłą, która napotkała ostatni z testów. Test francuski. "Trójkolorowi" przeszli podobną drogę do nas. Z grupy też wyszli z drugiego miejsca (za Mołdawią), w 1/8 finału też musieli strzelać karne (z Albanią). Przy czym oni akurat nie byli faworytami w ćwierćfinale z Ukrainą, a i w półfinale z Hiszpanią szanse rozkładały się bardziej 50 na 50. Mimo to oba starcia wygrali. Ani Polacy, ani Francuzi nigdy wcześniej nawet nie zdobyli medalu tej imprezy, o złotym nie mówiąc, więc dla jednych i drugich była to historyczna szansa.

Na kłopoty Norbert Jaszczak! Ale co zrobił bramkarz Francuzów?

Polacy ruszyli bardzo mocno. Już w 2. minucie kapitalną okazję miał Krystian Nowakowski, ale w sytuacji sam na sam przegrał z bramkarzem Francuzów. Niestety mimo polskiej przewagi to nasi rywale jako pierwsi trafili do siatki. W 10. minucie nadzialiśmy się na kontrę, a Pierre Colacicco zrobił to, co nie udało się Nowakowskiemu i wykorzystał swoją szansę. Znaleźliśmy się w tarapatach, ale na takie sytuacje, to my mamy kozaka, jakiego nie ma nikt.

W 15. minucie swoje ogromne umiejętności pokazał Norbert Jaszczak. Laureat nagrody Socca Hero (odpowiednik Złotej Piłki) oddał kapitalny strzał z kilkunastu metrów. Na tyle precyzyjny, że bramkarz nie mógł zrobić zupełnie nic! To było wyrównanie w wielkim stylu! O ile to trafienie było przepiękne, to gol Nowakowskiego w 20. minucie był kuriozalny. Polak zablokował podanie bramkarza rywali, a że było ono bardzo mocne, to odbiło się w taki sposób, iż piłka wpadła do bramki! Przedziwny gol do szatni, ale to absolutnie nie był nasz kłopot. My do przerwy prowadziliśmy 2:1.

Krótka drzemka pobudziła Polaków. Jaszczak pokazał wielką klasę!

Francuzi od początku drugiej części meczu rzucili się na nas wściekle, a my trochę za bardzo się cofnęliśmy. Kara była surowa. W 26. minucie Omar Hassidou strzelił prawdopodobnie jeszcze ładniej niż Jaszczak, bo niemal z połowy boiska. Strzał był na tyle potężny, że bramkarz nie zdążył zareagować. Reagować to musiała nasza kadra, bo bardzo przysnęliśmy w pierwszych minutach po przerwie. Na szczęście akurat to Polacy potrafią doskonale.

W 31. minucie Jaszczak odebrał piłkę rywalowi przy linii środkowej i po chwili wystawił ją Nowakowskiemu, a ten nie zmarnował szansy, uderzając w okienko. Znów to my znaleźliśmy się bliżej złota! Za to w 38. minucie było po wszystkim! Znów Jaszczak wyłuskał piłkę od rywala, a że tym razem nie miał komu podać, to strzelał sam. Skutecznie. 4:2 i już wtedy byliśmy niemal pewni, że mistrzostwo Europy już nam się nie wymknie!

Polska w socca potęgą jest i basta!

Wielki sukces polskiej kadry, która pojechała do Mołdawii z mistrzowskimi aspiracjami. Byli drugą najwyżej klasyfikowaną europejską drużyną w światowym rankingu (3. miejsce, 2. Kazachstan). Mieli w swoich szeregach najlepszego zawodnika globu. Wszystko to potwierdziło się w pełni! Wszelkie trudności i przeszkody zostały pokonane, a finał... finał był pokazem charakteru oraz wielkich umiejętności! Polska mistrzem Europy! Jeszcze w tym roku odbędą się mistrzostwa świata w Cancun w Meksyku. Jeśli to nie jest zachęta, by tę drużynę śledzić, to nie wiemy, co nią jest.

Polska - Francja 4:2 (Jaszczak 15', 38', Nowakowski 20', 31' - Colacicco 10', Hassidou 26')