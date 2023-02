Polka idzie w ślady Igi Świątek. "Zainspirowała mnie". Wielka nadzieja

Iga Świątek ma za sobą udany rok. Wygrała osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe - Roland Garros i US Open. Dodatkowo zanotowała serię 37 zwycięstw z rzędu i została liderką rankingu WTA. Polka jest wzorem dla wielu młodych tenisistów. Jedną z osób, która stara się czerpać jak najwięcej z osiągnięć raszynianki, jest Weronika Ewald. To właśnie w jej osobie eksperci upatrują "nowej" Świątek polskiego tenisa.

Weronika Ewald następczynią Igi Świątek? "Zainspirowała mnie podejściem do treningu"

Weronika Ewald jest stypendystką JW Tennis Support Foundation. Mimo zaledwie 16 lat ma na koncie wiele sukcesów. Wygrywała w mistrzostwach Polski oraz juniorskich turniejach europejskich. Zajęła również trzecie miejsce w Les Petits As - w jednych z najbardziej prestiżowych rozgrywek dla młodych tenisistów. W przeszłości wygrywał w nich m.in. Rafael Nadal. Tenisistka wystartowała również w trzech juniorskich turniejach wielkoszlemowych. Z każdym kolejnym występem spisywała się coraz lepiej. W debiucie na Wimbledonie 2022 dotarła do II rundy, w US Open udało jej się zagrać w III rundzie, a w Australian Open 2023 wystąpiła w ćwierćfinale.

Ewald udzieliła wywiadu dla WP SportoweFakty i opowiedziała o początkach przygody z tenisem. Wyznała, że pasją zarazili ją rodzice, którzy również grywali amatorsko. Najpierw kupili jej piłeczki gąbczaste, którymi rozbiła kilka cennych przedmiotów w domu. - Kiedy nabyłam trochę wprawy, to najpierw oberwał żyrandol, a potem trafiłam w jakiś obraz. Nawet nie wiem czy wartościowy. (...) Rozbiło się szkło przymocowane do ram. Wtedy mama powiedziała "dość" i zabrała mnie na treningi poza dom - wyjawiła Ewald.

Tenisistka wyznała, że rodzice bardzo wspierali ją w rozwoju pasji. Po szóstej klasie Ewald rozpoczęła nauczanie zdalne, co pomogło jej skupić się na treningach. Krewni tenisistki wybudowali dla niej nawet specjalne korty niedaleko domu, na których grywała również Iga Świątek. To właśnie tam nastąpiło pierwsze spotkanie Ewald z liderką WTA. Jak przyznała 16-latka, był to dla niej moment przełomowy.

- Spotkanie z Igą było szczególne. (...) Zainspirowała mnie podejściem do treningu. Wyglądała, jakby grała najważniejszy mecz w życiu. Trenowała absolutnie na 100 procent, nie odpuszczała żadnej piłki. Jej trening nie kończył się na korcie. Przykładała też wagę do rozciągania i odnowy biologicznej. Widziałam z bliska jej determinację i to, jak przykładała się do każdego elementu - kontynuowała.

Ewald zdradziła, że podziwia Świątek również za jej podejście do sportu i rywalizacji. Co więcej, młoda tenisistka, podobnie jak liderka WTA, zamierza współpracować z psychologiem, by jeszcze lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Jednak Świątek nie jest jedyną tenisistką, z której Ewald bierze przykład. - Jeśli chodzi o grę i taktykę, to wzoruję się na agresywnej grze Naomi Osaki i na tym też staram się budować swoją grę - podkreśliła już kilka miesięcy temu.

Wielu ekspertów przekonuje, że Ewald posiada wielki talent. Takiego zdania jest również Tomasz Wiktorowski, obecny trener Igi Świątek. - Ma ogromny potencjał, zarówno tenisowy, jak i fizyczny. Zasługuje na najlepszą opiekę, jaka jest możliwa. W zależności od sytuacji należy podjąć odpowiednie decyzje na korcie. Agnieszka Radwańska robiła to świetnie. Weronika ma potencjał, aby robić to tak samo dobrze w przyszłości - wyznał Wiktorowski w rozmowie z Dzień Dobry TVN.

Teraz Ewald skupia się na powrocie do startów w międzynarodowym tourze. Niewykluczone, że już za miesiąc zobaczymy ją w pierwszym w tym sezonie turnieju seniorskim.