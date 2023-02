Pokaz mocy rywalki Igi Świątek. Rozjeżdża kolejne przeciwniczki. Objawienie roku

Iga Świątek w środę rozpocznie rywalizację na kortach w Dausze. W Katarze będzie bronić tytułu zdobytego przed rokiem, kiedy w finale pokonała Estonkę Anett Kontaveit 6:2, 6:0. Okazuje się, że w ćwierćfinale tegorocznej edycji turnieju może trafić na rozpędzoną kolejnymi zwycięstwami Belindę Bencic.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowe spotkanie Santosa. O czym rozmawiał z Lewandowskim?

Belinda Bencic znajduje się w niesamowitej dyspozycji. Świątek może szykować się na ciężkie starcie

Belinda Bencic (9. WTA) jest aktualnie czołową tenisistką na świecie. Zawodniczka wygrała styczniowy turniej w Adelajdzie, natomiast w Australian Open odpadła przegrywając z późniejszą triumfatorką Aryną Sabalenką. W ubiegłym tygodniu zwyciężyła turniej w Abu Dhabi, a teraz pokazuje siłę na kortach w Dausze.

Dziewiąta rakieta świata w I rundzie katarskiego turnieju zmierzyła się z Wiktorią Tomową (100. WTA). Był to absolutny pokaz siły Szwajcarki, która oddała swojej rywalce zaledwie jednego gema (6:0, 6:1). Mecz trwał zaledwie godzinę. W następnej rundzie zmierzy się z Wiktorią Azarenką (17. WTA).

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Jeśli Bencic uda się pokonać Azarenkę, to w ćwierćfinale turnieju może spotkać się z Igą Świątek. Polka zagra z Amerykanką Danielle Collins (42. WTA). Będzie to szansa na zrewanżowanie się przeciwniczce za półfinał ubiegłorocznego Australian Open, w którym przegrała 4:6, 1:6. Spotkanie Świątek rozpocznie się w środę o godzinie 16:30. Trzy godziny wcześniej dojdzie do konfrontacji Azarenki z Bencic.