WTA Doha 2023. O której godzinie gra Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - Collins? Transmisja na żywo

Początek 2023 roku nie był najlepszy w wykonaniu Igi Świątek (1. WTA). Polka odpadła już na etapie IV rundy w Australian Open po porażce 4:6, 4:6 z Kazaszką Jeleną Rybakiną (10. WTA). 21-latka nie może sobie pozwolić na większe wpadki, gdyż wkracza w okres sezonu, w którym ma do obrony mnóstwo punktów - do samego Roland Garros jest ich ponad cztery tysiące. Teraz przed nią WTA 500 w Dosze, w którym triumfowała przed rokiem. Świątek została rozstawiona z numerem 1, co oznacza, że rozpocznie rywalizację dopiero od drugiej rundy. W niej Polka zagra z Amerykanką Danielle Collins (42. WTA).

WTA Doha 2023. Świątek - Collins. Szansa na rewanż. O której godzinie gra Świątek?

Danielle Collins (42. WTA) rozpoczęła rywalizację w Dosze już od pierwszej rundy. W niej bez większych problemów pokonała 6:4, 7:6 Belgijkę Elise Mertens (37. WTA). Środowe spotkanie Świątek z Amerykanką będzie ich trzecim bezpośrednim meczem w historii. Jak na razie bilans wynosi 1:1. Po raz pierwszy tenisistki spotkały się w 2021 roku podczas WTA w Adelajdzie. Wówczas Collins skreczowała w drugim secie i pojedynek zakończył się zwycięstwem naszej tenisistki. Jednak już rok później Amerykanka skutecznie zrewanżowała się Świątek. W półfinale Australian Open 2022 triumfowała 6:4, 6:1.

Tym razem Polka postara się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Tym bardziej że ma do obrony sporo punktów. Przed rokiem wygrała w finale WTA 1000 w Dosze z Anett Kontaveit 6:2, 6:0. To ten turniej rozpoczął również jej niesamowitą serię 37 triumfów z rzędu. W tym roku eksperci i kibice oczekują od Świątek jeszcze więcej, choć jak zdradziła tenisistka, nie zamierza nakładać na siebie dodatkowej presji i stara się koncentrować na każdym kolejnym meczu.

- Nie skupiam się na obronie tytułów, czuję, że każdy rok to inna historia, każdy turniej to inna historia. Po prostu nie ma sensu myśleć o zeszłorocznym turnieju i porównywać go z tegorocznym - podkreśliła w jednym z wywiadów.

Iga Świątek - Danielle Collins. Gdzie oglądać ten mecz? Transmisja TV na żywo, stream online

Spotkanie Świątek z Collins odbędzie się w środę 15 lutego. Będzie to trzeci pojedynek na korcie centralnym tego dnia, co oznacza, że mecz rozpocznie się około godziny 16:30. Przed spotkaniem Polki zostaną rozegrane starcia Coco Gauff z Petrą Kvitovą i Jeleny Ostapenko z Jessicą Pegulą.

Transmisję z meczu Świątek i Collins przeprowadzi CANAL+Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.