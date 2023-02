Jeszcze niedawno goniła Igę Świątek, a po fatalnej serii może wypaść z TOP20. Kolejna bolesna porażka

Jeszcze na początku ubiegłego miesiąca Paula Badosa (20. WTA) była na 11. pozycji w rankingu WTA i wielu widziało ją w gronie faworytów do wygrania wielkoszlemowego Australian Open. Kontuzja, której nabawiła się podczas turnieju w Adelajdzie, wykluczyła ją jednak z gry na ponad miesiąc. Nie dość, że opuściła pierwszego Wielkiego Szlema w 2023 roku, to również widać spadek formy hiszpańskiej zawodniczki. Doskonale pokazała to rywalizacja w Dausze.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Paula Badosa odpadła w 1. rundzie turnieju WTA w Dausze. Trwa fatalny okres Hiszpanki

We wtorek, 14 lutego Badosa zmierzyła się w I rundzie turnieju w Dausze z Beatriz Haddad Maią (12. WTA). 25-latka dobrze weszła w to spotkanie. W piątym gemie pierwszego seta popełniła jednak zbyt dużo błędów i została przełamana. Udało jej się odrobić straty pod koniec seta, kiedy obie zawodniczki miały problem z utrzymaniem własnego serwisu. Rywalizacja doszła do tie-breaku. Badosa miała nawet w nim piłkę setową przy swoim serwisie, ale finalnie przegrała go do sześciu.

Druga partia zaczęła się dla Badosy słabo. Już w pierwszym gemie przy własnym podaniu została przełamana. Co prawda chwilę później odrobiła straty, natomiast widać już było, że o zwycięstwo będzie naprawdę trudno. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 0:2, i to Brazylijka awansowała do kolejnej rundy, w której zmierzy się z Darią Kasatkiną (6. WTA).

Iga Świątek (1. WTA) znajduje się po przeciwnej stronie drabinki, dlatego tenisistki mogą na siebie trafić dopiero w finale. Polka w środę, 15 lutego zagra w 1/8 finału z Danielle Collins (42. WTA).

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Dla Badosy jest to wyjątkowy trudny okres. 25-latka jeszcze w kwietniu ubiegłego roku zajmowała pozycję wiceliderki rankingu za Igą Świątek, a do października była czwarta. Ostatni jej zwycięski turniej miał miejsce w styczniu 2022 roku w Sydney, gdzie pokonała w finale Barborę Krejcikovą 2:1.