Eksperci zachwyceni Magdą Linette. "To pokazuje, jak bardzo tenis łączy ludzi"

Magda Linette (45. WTA) jest jedną z największych sensacji tegorocznego Australian Open. W ćwierćfinale pokonała 6:3, 7:5 byłą liderkę rankingu WTA, Karolinę Pliskovą (31. WTA). - Nigdy tego nie zapomnę. Po raz pierwszy w życiu jestem w stanie poradzić sobie z trudnościami. To zostanie ze mną na zawsze - mówiła po ostatniej piłce Linette w trakcie wywiadu jeszcze na korcie głównym w Melbourne - Rod Laver Arena. 30-latka została trzecią Polką w historii, której udało się awansować do półfinału Australian Open.

Eksperci pod wrażeniem Linette. Polka jedną z największych niespodzianek tegorocznego Australian Open

Gra Linette zachwyca ekspertów na całym świecie. Większość dziennikarzy przyznaje, że spodziewali się polskiej tenisistki w półfinale Australian Open, ale nikt nie stawiał na poznaniankę. Faworytką była przecież Iga Świątek, a więc liderka rankingu WTA. Tylko że 21-latka zakończyła zmagania na IV rundzie, a Linette nadal podbija korty w Melbourne.

Linette zarobi fortunę. Olbrzymia premia po awansie do półfinału Australian Open

"Liczba gówniar z paletkom w półfinałach wielkiego szlema musi się zgadzać. Do widzenia" - zażartował Michał Korościel, dziennikarz Radia Zet i Eurosportu. "Nieduża niespodzianka: polski półfinalistka w Australian Open. Wielka niespodzianka: tym półfinalistą jest Magda Linette" - podkreślił Ben Rothenberg, prowadzący podcast NCR Tennis.

"Magda Linette półfinalistką Australian Open! Zawsze wiedzieliśmy, że w Final Four będzie Polka!" - podkreślili dziennikarze portalu "The Tennis Podcast". "Spokojnie, konsekwentnie, odważnie do tego w ważnych momentach często na własnych warunkach. Naprawdę imponuje znów Magda Linette" - ocenił Maciej Łuczak z Meczyki.pl. "NIE-BY-WA-ŁE! Brawo Magda!" - zachwycał się Kamil Kania, komentator Viaplay.

Wtórował mu Żelisław Żyżyński: "Wow!!!! Ależ bajka, piękny sen Magda Linette!". "30-letnia Magda Linette pokonała 6:3, 7:5 byłą numer 1 Karolinę Pliskovą i awansowała do pierwszego w karierze półfinału Wielkiego Szlema. Co za niesamowity występ! W poniedziałek będzie zawodniczką z TOP 25" - zachwycał się też Jose Morgado, dziennikarz portugalskiego "Record".

"To był fantastyczny mecz Magdy Linette! Grała w pierwszym ćwierćfinale o takim prestiżu, a wyszła tam jak po swoje. Świadectwo umiejętności i pewności, która ostatnio wyszła poza znaną nam skalę. Radwańska, Świątek, Linette - półfinalistki Australian Open w erze tenisa zawodowego" - ocenił Marek Furjan z Eurosportu.

Dziennikarze "The Tennis Letter" podkreślili, że Linette może liczyć na niesamowite wsparcie od polskich kibiców, mimo że nie była faworytką do triumfu. "Kiedy Świątek i Hurkacz odpadli z Australian Open, polscy kibice nie zrezygnowali z dopingu. To naprawdę wyjątkowe, jak w pełni zjednoczyli się z Magdą Linette. Agnieszka Radwańska też była na jej meczach. To pokazuje, jak bardzo tenis łączy ludzi" - ocenili eksperci.

W walce o finał Magda Linette zmierzy się z Aryną Sabalenką. Spotkanie zaplanowano na czwartek 26 stycznia. Obie tenisistki wyjdą na kort jako drugie w kolejce. Przed nimi odbędzie się mecz półfinałowy Jeleny Rybakiny z Wiktorią Azarenką. Ich starcie odbędzie się o godz. 9:30 czasu polskiego.

Z kim zagra Linette? Wszystko jasne. To "królowa podwójnych błędów"