Klasy nie kupisz. Tak kibic Liverpoolu nazwał Pepa Guardiolę

To nie jest dobry sezon dla Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli na starcie rozgrywek wygrał Tarczę Wspólnoty, ale później nawet nie nawiązał walki o mistrzostwo Anglii czy Ligę Mistrzów. Wciąż nie wiadomo też, czy "The Citizens" w przyszłym sezonie zagrają w najważniejszych europejskich rozgrywkach, bo muszą o to powalczyć w dwóch ostatnich kolejkach ligowych.

Szansą na trofeum dla ustępujących mistrzów Anglii był finał Pucharu Anglii. W sobotę Manchester City był na Wembley faworytem, bo nie mierzył się z żadnym z gigantów, a z ligowym średniakiem - Crystal Palace. Tyle, że i tu doszło do kolejnej sensacji z udziałem City - Palace wygrało ten mecz 1:0 po bramce Eberechiego Eze, a zespół Guardioli nie doprowadził do wyrównania, nawet mając rzut karny, niewykorzystany przez Omara Marmousha.

"Ty łysy szczurze!" Kibic Liverpoolu obraził Pepa Guardiolę na Wembley

Po końcowym gwizdku doszło do scen z udziałem hiszpańskiego trenera. Guardiola najpierw nie chciał podać ręki bramkarzowi Crystal Palace Deanowi Hendersonowi. Jak sam piłkarz Palace powiedział w pomeczowym wywiadzie było to spowodowane zarzutami o zbyt częstą grę na czas w wykonaniu angielskiego golkipera.

Jednak już w trakcie dekoracji medalowej, Pep Guardiola został obrażony przez jednego z kibiców Liverpoolu, który znalazł się na Wembley, mimo że w finale jego drużyny brakowało. Fan "The Reds" nie omieszkał przypomnieć Hiszpanowi, że Liverpool w tym sezonie sięgnął po 20. w historii mistrzostwo Anglii, tyle że zrobił to w wyjątkowo nieelegancki sposób.

- 20 razy, ty łysy szczurze - krzyknął kibic Liverpoolu do Guardioli, co wywołało niesmak na twarzy szkoleniowca.

Po meczach 37. kolejki z udziałem Chelsea i Aston Villi, Manchester City spadł na szóste miejsce w tabeli Premier League. Swój mecz tej serii gier "The Citizens" zagrają we wtorek, gdy zmierzą się u siebie z Bournemouth, a sezon zakończą niedzielnym spotkaniem wyjazdowym z Fulham.