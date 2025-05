Prime MMA 12. Wyniki na żywo. Murański, Marcoń, Karaś

Ostatnie wydarzenie Prime Show MMA można powiedzieć, że przeszło do historii freak-fightów. Fani zobaczyli przede wszystkim imponujące nokauty Cezarego Oleksiejczuka, Bartosza Szachty czy świetny występ Arkadiusza Tańculi w starciu z Pawłem Jóźwiakiem. Największy ładunek emocjonalny towarzyszył jednak pojedynkom Dominika "Japońskiego Drwala" Zadory, który mierzył się z Krzysztofem Rytą oraz Jackiem Murańskim, oraz Kasjusza Życińskiego z Marcinem Wrzoskiem. Mimo to wydaje się, że podczas nadchodzącej gali będziemy mogli oglądać jeszcze ciekawsze konfrontacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki był na trybunie kibiców Polonii?! "W Warszawie tylko Legia!"

Nie ma żadnych wątpliwości, że najważniejszą walką sobotniego wieczoru będzie starcie Natana "Krakena" Marconia z Jackiem Murańskim. Od dłuższego czasu jest między nimi konflikt, dlatego wszyscy czekają, jak to się zakończy w klatce. Murański uderzył ostatnio rywala podczas konferencji, natomiast Marcoń nie pozostał mu dłużny, kiedy na piątkowym programie oblał go wodą i nazwał "złym człowiekiem".

Przed nimi do klatki wejdzie za to Kamil "Taazy" Mataczyński, który postara się pokonać aż 12 rywali. - Nie wiem nawet, któremu mam w oczy patrzeć - mówił w trakcie ważenia. Mataczyński jest bardzo pewny siebie, choć rywale zastrzegają, że nie mają zamiaru się poddać. Mało tego, jeden z nich zaznaczył, że są w tym samym miejscu, w którym "Taazy" był przed turniejem na Stadionie Narodowym. - Nie mamy nic do stracenia - oznajmił.

Tego wieczoru zawalczą również: Adrian Cios, który najpierw stoczy rewanż z Pawłem Jóźwiakiem, a później - jeśli będzie w stanie - postara się wygrać z Jarosławem "Ninją" Sobonkiewiczem, Jaś Kapela oraz Robert Karaś. Ponadto dojdzie do interesującego boju między Marianną Schreiber i Patrycją Hefką a siostrami Porzucek.

Prime MMA 12 w Warszawie. Zobacz, kto wygrał. WYNIKI

Karta walk PRIME MMA 12:

Walka wieczoru

[Boks, małe rękawice]: Jacek Murański vs Natan Marcoń

Karta główna

Adrian Cios vs Jarosław "Ninja" Sobonkiewicz

Kamil "Taazy" Mataczyński vs 12 rywali

Adrian Cios vs Paweł Jóźwiak

Marianna Schreiber i Patrycja Hefka vs Siostry Porzucek

Jakub "Ajemge" Wtykło vs Michał "Bagieta" Gorzelańczyk

Dorian "Ali5cali" Jach-Bluma vs Jaś Kapela

Damian "Waszka G" Kubiszewski vs Łukasz "Lukas" Bielon

Grzegorz "Hellboy" Głuszcz vs Mateusz "Owca" Horodecki

Karta wstępna

Robert Karaś vs Michał "Himi" Hetnar vs Mateusz "Mister Mati" Górski

Jarosław "Jarek Ninja" Sobonkiewicz vs Adam Soroko

Gala PRIME MMA 12 odbędzie się w sobotę 17 maja w Warszawie. Początek o godz. 20:00. Wydarzenie ędzie można obejrzeć online na oficjalnej stronie federacji po wykupieniu w systemie PPV.