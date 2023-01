Duży awans w rankingu WTA. Zrobiła to. Linette tak wysoko jeszcze nie była

Magda Linette (45. WTA) rozgrywa turniej życia. Podczas tegorocznego Australian Open pokonała już trzy rozstawione tenisistki, w tym Caroline Garcię (4. WTA). Z kolei w ćwierćfinale po pasjonującej walce triumfowała 6:3, 7:5 z byłą liderką rankingu WTA, Karoliną Pliskovą. To największy sukces poznanianki w karierze. Do tej pory w turniejach wielkoszlemowych docierała do III rundy. Teraz powalczy o finał na kortach w Melbourne.

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Magda Linette w półfinale Australian Open. Duży awans Polski w rankingu WTA

Linette po raz kolejny koncertowo rozprawiła się z wyżej notowaną rywalką. Mimo że Pliskova lepiej rozpoczęła środowy mecz, przełamując Polkę już w pierwszym gemie, to nie podłamała naszej rodaczki, która bardzo szybko się odegrała. Po chwili było 1:1. Ostatecznie Linette wygrała cały set 6:3. Druga odsłona rywalizacji była jeszcze bardziej zacięta. Polka utrzymała nerwy na wodzy, przełamała Czeszkę w 11. gemie i triumfowała 7:5 i w całym meczu 2:0.

Podirytowana rywalka Magdy Linette nie wytrzymała. Miała już dość

Tak znakomite wyniki przekładają się na pozycję Linette w rankingu WTA. Po Australian Open dojdzie do sporych przetasowań, a Polka może liczyć na duży awans. Przed turniejem zajmowała 45. miejsce na liście najlepszych tenisistek świata. Dzięki awansowi do półfinału imprezy w Melbourne w wirtualnym rankingu ma obecnie 1770 pkt, co sprawia, że w najnowszym notowaniu awansuje aż o 23 pozycje. To oznacza, że turniej zakończy na co najmniej 22. lokacie w rankingu WTA. To najlepszy wynik w karierze. Najwyższe miejsce zajmowała w lutym 2020 roku - wówczas była 33. Na tym jednak nie koniec. Jeśli Linette wygra cały turniej, to może przesunąć się nawet do pierwszej "dziesiątki".

Wymowne słowa Linette tuż po meczu. "Po raz pierwszy w życiu"

Czołowa "10" wirtualnego rankingu WTA obecnie:

1. Iga Świątek - 10 485 pkt

2. Ons Jabeur - 5 210 pkt

3. Jessica Pegula - 5 000 pkt

4. Aryna Sabalenka - 4880 pkt

5. Caroline Garcia - 4645 pkt

6. Coco Gauff - 3 992 pkt

7. Maria Sakkari - 3 811 pkt

8. Daria Kasatkina - 3 380 pkt

9. Belinda Bencic - 2 905 pkt

10. Veronika Kudermetova - 2 740 pkt

...

22. Magda Linette - 1770 pkt

W walce o finał Magda Linette zmierzy się z Aryną Sabalenką (5. WTA). Spotkanie zaplanowano na czwartek 26 stycznia. O dokładnej godzinie organizatorzy poinformują po publikacji planu gier.