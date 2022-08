Jedno zdanie odmieniło życie Świątek. Poruszyła ją "rzecz z internetu"

Wszyscy kibice tenisa z pewnością pamiętają ubiegłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Iga Świątek zakończyła udział w imprezie już na drugiej rundzie, przegrywając z Hiszpanką Paulą Badosą. Najlepsza polska tenisistka nie mogła się pogodzić z porażką - do sieci trafiło mnóstwo zdjęć, na których było widać jej łzy i rozgoryczenie.

Kapitalny rok Igi Świątek

W tym roku kibice mogą oglądać zupełnie inną, bardziej pewną siebie Igę Świątek. W efekcie zaczęła seryjnie wygrywać kolejne spotkania i turnieje - była najlepsza w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i French Open, natomiast w Australian Open dotarła do półfinału.

Jakby tego było mało, w kwietniu jako pierwsza Polka w historii została liderką rankingu WTA z olbrzymią przewagę nad pozostałymi zawodniczkami. Na 11 sierpnia Iga Świątek ma na koncie 8396 punktów, natomiast zajmujące dwa kolejne miejsca Anett Kontaveit i Paula Badosa odpowiednio 4476 punktów i 4190 punktów.

Choć znakomite wyniki Polki z pewnością są zasługą trenera Tomasza Wiktorowskiego, olbrzymi wpływ na dyspozycję Świątek miała praca z psychologiem. Od lutego 2019 roku najlepsza polska tenisistka współpracuje z psycholożką Darią Abramowicz, na temat której wypowiadała się w samych superlatywach.

W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Świątek opowiedziała, jakie zdanie wpłynęło na nią w największym stopniu. - Na początku naszej współpracy Daria wpadła na pomysł, że codziennie będzie mi wysyłać cytaty czy rzeczy, nad którymi w codziennym pędzie będę mogła się, choć na chwilę zatrzymać i pomyśleć. Zdanie "You did not wake up to be ordinary" ("Nie budzisz się po to, by być zwykłą osobą") mocno na mnie wpłynęło - przyznała.

Świątek wyjaśniła też, co dało jej to zdanie. - Budząc się następnego dnia, nadal miałam to zdanie w głowie, a dzięki temu zwiększyła się motywacja do pracy. Rzadko tego typu rzeczy z internetu aż tak mnie poruszają, bo nie spędzam tam specjalnie dużo czasu - dodała.

Najbliższy mecz Iga Świątek rozegra w czwartkowy wieczór. O godzinie 20:30 w trzeciej rundzie turnieju WTA w Toronto zagra Brazylijką Beatriz Haddad Maią, która w rankingu WTA zajmuje 24. pozycję.