Serena Williams popłakała się. "Żegnajcie" [WIDEO]

Serena Williams powróciła do tenisa po niemal rocznej przerwie i zdecydowała się na występ w tegorocznej edycji Wimbledonu. Utytułowana zawodniczka odpadła już jednak w I rundzie, a kilka dni temu przyznała, że obecny sezon może być ostatnim w karierze. - Jestem tutaj, by powiedzieć, że odchodzę od tenisa w kierunku innych rzeczy, które są dla mnie ważne - stwierdziła Amerykanka.

Doświadczona zawodniczka dodała, że planuje wystąpić jeszcze w kilku turniejach, a szczególnie przygotowuje się do US Open. Przygotowania na razie wypadają słabo. W Toronto Williams odpadła już w II rundzie, przegrywając z Belindą Bencic 2:6, 4:6.

Przez całe starcie publika obiektu w Toronto stała po stronie Williams. Amerykanka była bardzo skupiona. Emocje wzięły górę już po zakończeniu meczu. 40-latka udzieliła bardzo emocjonalnego wywiadu, który był pożegnaniem z kanadyjskimi kortami. - Ależ emocje, oczywiście chciałam, aby wynik był inny, jednak Belinda grała dziś bardzo dobrze. To były całkiem interesujące 24 godziny (tyle minęło od informacji o tym, że Williams kończy karierę - przyp. red), jestem okropna w pożegnaniach, ale żegnaj Toronto - powiedziała łamiącym się głosem Williams.

Zawodniczka otrzymała jeszcze kilka upominków, a potem wzruszona opuściła kort. - Wokół niej panuje wyjątkowa aura i gra z Sereną to zawsze wielkie przeżycie. Dziś było jakoś inaczej, to coś więcej niż tenis. Czułam się nieco dziwnie, choć od strony sportowej nie był to wymagający mecz - stwiedziła Bencic.

Serena Williams to jedna z najwybitniejszych zawodniczek w historii tenisa. Na koncie ma 72 wygrane w turniejach różnej rangi WTA oraz 23 wielkoszlemowe. Ponadto udało się jej zdobyć olimpijskie złoto podczas igrzysk w Londynie w 2012 roku, a także może pochwalić się licznymi zwycięstwami w deblu. 40-latka wystąpi w najbliższych dniach podczas WTA 1000 w Cincinnati, a później przystąpi do rywalizacji w US Open, które wygrywała sześć razy.