Dla Sinnera turniej ATP w Rzymie był dopiero drugim w tym roku. Po tym, jak Włoch triumfował podczas Australian Open, był zmuszony zrobić sobie krótką przerwę z powodu zeszłorocznej kary za nieumyślne stosowanie dopingu.

Jednak kilka miesięcy przerwy najwyraźniej nie zrobiło żadnego wrażenia na liderze rankingu ATP. Włoch do tej pory w Rzymie grał znakomicie i w poprzednich trzech meczach nie pozwolił rywalom na ugranie nawet seta.

Wielki mecz Sinnera! Rywale powinni się go bać

Tym razem mogło być inaczej, bo trafił na przeciwnika z pierwszej dziesiątki rankingu ATP, w dodatku takiego, który potrafi grać na mączce i niedawno wygrał turniej w Madrycie, a więc Caspera Ruuda. Ale Sinner nic sobie z tego nie zrobił. Ba, śmiało można stwierdzić, że zagrał najlepszy mecz na Foro Italico w tym turnieju.

W pierwszej partii Sinner rozbił Ruuda aż 6:0 w zaledwie 28 minut, a na korcie wychodziło mu wszystko. W drugim secie spisał się tylko niewiele gorzej, gdyż pozwolił rywalowi z Norwegii na ugranie zaledwie jednego gema. Ostatecznie cały mecz, który na papierze zapowiadał się na arcyciekawe widowisko, trwał ledwie 64 minuty.

To był koncert gry Jannika Sinnera, któremu dziś wychodziło wszystko. Drop shoty, slice, zmiana kierunku akcji - komentujący to spotkanie na antenie Polsatu Sport Tomasz Lorek czasami wręcz nie nadążał z wymianą tego, co obecnie najlepszemu tenisiście świata wyszło na korcie.

Różnicę na korcie najlepiej oddał oficjalny profil turnieju, który zamieścił fotografię bezradnego Ruuda, okraszoną podpisem:- "Kiedy wybrałeś zły poziom trudności w swojej ulubionej grze".

Zresztą sam przegrany zdał sobie sprawę z tego, że w ten czwartkowy wieczór wpadł po tenisowy pociąg, najprawdopodobniej pędzący do kolejnego zwycięstwa. Po spotkaniu Ruud tylko wymownie uśmiechał się do swojego rywala, jasno dając do zrozumienia, że dziś na korcie mógł robić tylko dobrą minę do złej gry.

Taki pokaz mocy Sinnera to zarazem ostrzeżenie dla jego półfinałowego rywala, którym jest Tommy Paul. 12. zawodnik rankingu ATP, który w swoim ćwierćfinale pokonał Huberta Hurkacza, z pewnością będzie miał sporo obaw po tym, co dziś zobaczył na korcie w wykonaniu Włocha.

Jannik Sinner 6:0, 6:1 Casper Ruud