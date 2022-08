Wielka rywalka Świątek przerwała mecz. Niepokojące obrazki. Faworytki odpadają

Turniej WTA rangi 1000 w Toronto to sprawdzian generalny przez zbliżającym się wielkoszlemowym US Open. Na kanadyjskich kortach pojawiły się niemal wszystkie faworytki do triumfu także w USA, ale już w ich pierwszych meczach doszło do sporych niespodzianek, o czym przekonały się m.in. Anett Kontaveit czy Ons Jabeur.

Iga Świątek zagra z Beatriz Haddad Maią. Spotkają się po raz pierwszy

Zaskoczenie w II rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto. Jabeur i Kontaveit poza turniejem

Obie zawodniczki rozpoczęły rywalizację od drugiej rundy. Trudniejszą rywalkę miała Ons Jabeur (5. WTA), która mierzyła się z utalentowaną 19-latką Qinwen Zheng (51. WTA). To ona sprawiła spore problemy Świątek podczas Roland Garros. Podobnie było w meczu z Jabeur. Chinka już w pierwszym secie zaprezentowała się z bardzo dobrej strony i wygrała go aż 6:1.

Qinwen Zheng kontrolowała przebieg gry także w drugim secie, jednak finalne mecz zakończył się przez krecz Jabeur. Piąta tenisistka świata i finalista ubiegłego Wimbledonu wycofała się z powodu bólów brzucha i póki co nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Chinka awansowała zatem do III rundy, gdzie zmierzy się z Biancą Andreescu (53. WTA) i będzie to ich pierwsze bezpośrednie starcie.

O wiele większą niespodzianką zakończył się natomiast mecz Anett Kontaveit (2. WTA) z Jil Teichmann (21. WTA). Niżej notowana tenisistka ze Szwajcarii wygrała 6:4, 6:4. Wygrała cztery z sześciu breakpointów, broniąc przy tym sześć z ośmiu breakpointów rywalki.

Dla Teichmann było to drugie zwycięstwo z tenisistką z czołówki światowego rankingu w karierze. Wcześniej pokonała ona Naomi Osakę (zajmującą wówczas 2. miejsce w rankingu) podczas WTA 1000 Cincinnati w poprzednim roku. W kolejnej rundzie Szwajcarka zagra z inną utytułowaną zawodniczką - byłą liderką rankingu oraz dwukrotną triumfatorką turnieju w Toronto - Simoną Halep (15. WTA).

Odpadnięcie Jabeur oraz Kontaveit niewątpliwie jest dobrą informacją dla Igi Świątek. Obie zawodniczki były bowiem typowane do gry z Polką w półfinalne (Jabeur) bądź w finale (Kontaveit). Wcześniej z powodu kontuzji z turnieju wycofała się także Paula Badosa (3. WTA), która narzekała na skurcze.

Liderka światowego rankingu znakomicie powróciła natomiast do gry na kortach twardych i wygrała z Ajlą Tomljanović 1:6, 2:6. Świątek w III rundzie zagra z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (24. WTA), a spotkanie zaplanowano na czwartek 11 sierpnia i powinno rozpocząć o 20:30 czasu polskiego.