Niespodzianka w Montrealu. Lider rankingu ATP odpada już w II rundzie

Daniił Miedwiediew miał za sobą świetny okres. W niedzielę wygrał turniej w meksykańskim Los Cabos, wracając do rywalizacji na korcie po miesięcznej przerwie. Wydawało się, że pójdzie za ciosem podczas turnieju w Toronto, jednak na jego drodze stanął Nick Kyrgios, znajdujący się ostatnio w doskonałej formie.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Obaj tenisiści spokojnie rozpoczęli pojedynek. Pewnie utrzymywali własne podanie. Najwięcej emocji przyniósł dziesiąty gem, gdy przy serwisie Miedwiediewa dwie okazje do przełamania miał Kyrgios. Rosjanin zdołał jednak się obronić, a o losach seta decydować musiał tie-break. W nim znakomicie spisał się Miedwiediew, który wygrał 7:2, a w konsekwencji całego seta.

Kyrgios zdominował Miedwiediewa. Zaskakująca końcówka meczu

To mocno podrażniło Kyrgiosa. Już na samym początku drugiego seta przełamał Rosjanina, przez co mógł skupić się już tylko na bronieniu własnego podania. To wychodziło mu znakomicie, przez co wygrał drugiego seta 6:4, doprowadzając do wyrównania w całym meczu.

W trzecim secie Miedwiediew był bardzo bliski przełamania Kyrgiosa w drugim gemie. Australijczyk zdołał jednak obronie dwie szanse na przełamanie. W piątym gemie to Miedwiediew musiał się bronić przed utratą serwisu. To mu się nie udało - Kyrgios wykorzystał drugą okazję i objął prowadzenie. Miedwiediew w tym momencie się rozsypał, tracąc po chwili swój serwis po raz drugi. Kyrgios tym samym wygrał seta 6:2 i wyeliminował lidera rankingu już w II rundzie.

"Świątek jest jak piorun". Polka skomentowała hasło, które pokazał kibic

Tym samym Kyrgios, który w tym roku grał w finale wielkoszlemowego Wimbledonu, a w niedzielę wygrał turniej w Waszyngtonie, zameldował się w III rundzie turnieju w Toronto. W niej jego rywalem będzie Alex De Minaur (21. ATP). W przypadku jego wygranej kolejnym rywalem Kyrgiosa może być Hubert Hurkacz, którego przeciwnikiem w walce o IV rundę będzie Albert Ramos-Vinolas.