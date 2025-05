Ujawnili szczegóły umowy Neymara z Santosem. Aż się wierzyć nie chce, że na to poszli!

Neymar pod koniec stycznia tego roku po ponad 11 latach przerwy wrócił do klubu, w którym rozpoczynał wielką piłkarską karierę - Santosu. W Brazylii od razu wywołało to olbrzymią euforię. Gwiazdor nieco wcześniej rozwiązał za porozumieniem stron wciąż ważny kontrakt z saudyjskim Al-Hilal, gdzie według różnych źródeł miał zarabiać ok. 100 mln euro za sezon. Jeżeli komuś wydawało się, że zrezygnował z tak ogromnych pieniędzy dla dobra ukochanej drużyny, to był to wyraz wielkiej naiwności...

Ujawnili szczegóły kontraktu Neymara. Można złapać się za głowę

Do takiego wniosku można dojść po tym, co opublikował brazylijski UOL Esporte. Chodzi o obszerny artykuł, w którym ujawniono szczegóły kontraktu Neymara z nowym zespołem. - Całkowita wartość kontraktu stanowi równowartość 25 proc. budżetu klubu na cały ten sezon - podało źródło. Należy jednak odnotować, że umowa obowiązuje jedynie do końca czerwca tego roku, a więc zaledwie pięć miesięcy.

Znalazły się w niej dość kontrowersyjne zapisy. Zgodnie z nimi firma NR Sports, należąca do ojca Neymara, ma otrzymywać 75 proc. zysków w związku z pojawieniem się w klubie nowych sponsorów, a także 75 proc. wartości wygenerowanego wzrostu od "starych" sponsorów. Jednakże bez względu na wysokość uzyskanego z tego tytułu przychodu Santos ma wypłacić firmie ojca piłkarza "gwarantowaną" sumę 85 mln reali brazylijskich (13,6 mln euro).

Poza tym klub potrzebuje zgody owej firmy w przypadku chęci wykorzystania wizerunku Neymara w jakimkolwiek kontekście. Na tym jednak nie koniec. Piłkarz ma do swojej dyspozycji trzy loże na stadionie Vila Belmiro, a Santos opłaca prywatne loty i pobyty w pięciogwiazdkowych hotelach jemu i jego towarzyszom, a także bilety lotnicze w klasie biznes wszystkim pracownikom NR Sports.

Tyle Neymar zarobi w Santosie. Padły konkretne liczby

A jak to przekłada się na łączne kwoty? Według UOL Esporte Neymar co miesiąc inkasuje ok. 21 mln reali brazylijskich (3,36 mln euro), włączając w to pensję i środki z tytułu praw do wizerunku. Oznacza to, że Santos za pięć miesięcy grania zapłaci mu 105 milionów reali (16,8 mln euro).

Według portalu dzięki przyjściu Neymara Santos zwiększył przychody ze sponsoringu o 66 milionów reali. Z tego tytułu firmie NR Sports przypada 49,5 mln reali, co stanowi nieco ponad połowę wspomnianej wcześniej "kwoty gwarantowanej". Biorąc pod uwagę, że do końca kontraktu pozostało półtora miesiąca, najprawdopodobniej klub będzie musiał "dopłacić do interesu".