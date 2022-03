Wiemy, z kim Iga Świątek zagra o finał Indian Wells. To była liderka światowych list i triumfatorka Wimbledonu

Najlepsza polska tenisistka potrzebowała zaledwie 57 minut, aby wygrać z Madison Keys 6:1, 6:0 i awansować do półfinału Indian Wells. Kiedy odbędzie się mecz, którego stawką będzie awans do finału?

Świątek - Halep. Kiedy mecz?

W meczu o finał Iga Świątek zagra z Rumunką Simoną Halep (26. WTA). Obie tenisistki staną naprzeciw siebie po raz czwarty w głównym cyklu. W dotychczasowych pojedynkach obu tenisistek 20-latka wygrała tylko raz. Ostatni raz do ich starcia doszło ponad rok temu. W 1/8 finału Australian Open 2021 lepsza okazała się Halep, która wygrała 3:6, 6:1, 6:4.

Simona Halep (26. WTA) również radzi sobie świetnie podczas tegorocznej edycji Indian Wells. Rumunka jak dotąd przegrała tylko jednego gema - w pierwszej rundzie z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (6:2, 4:6, 6:2). Następnie Halep wygrywała z Amerykanką Cori Gauff (6:3, 6:4), swoją rodaczką Soraną Cirsteą (6:1, 6:4) i Chorwatką Petrą Martić (6:1, 6:1).

Już jakiś czas temu organizatorzy turnieju ogłosili, że oba półfinałowe pojedynki w grze singlowej kobiet odbędą się w piątek. Tego samego dnia na kortach w Indian Wells odbędą się także dwa ćwierćfinały w grze singlowej mężczyzn.

O której godzinie Świątek zagra z Halep?

Choć wiadomo, że Świątek powalczy o awans do finału w piątek 18 marca, póki co nie jest znana dokładna godzina jej starcia z Simoną Halep. Poznamy ją dopiero w czwartek, kiedy to ukaże się szczegółowy harmonogram gier na piątek. Można jednak się spodziewać, że obie tenisistki wyjdą na kort w godzinach nocnych polskiego czasu.

Pojedynek Igi Świątek z Simoną Halep, którego stawką będzie awans do finału BNP Paribas Open 2022 będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport.