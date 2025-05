Gruchnęły wieści ws. legendy Barcelony i się zaczęło. Musiał przerwać milczenie

Ivan Rakitić przeszedł przed startem tego sezonu do Hajduka Split, notując tym samym pierwszy sezon w karierze w lidze chorwackiej. Nie wiadomo było, co zrobi po zakończeniu tego sezonu. Pojawiały się plotki i doniesienia o przejściu do innej ligi, innych klubów, a nawet zakończeniu kariery. Powstało zamieszanie, na które Chorwat postanowił jednoznacznie zareagować.

