Wiemy, która telewizja będzie pokazywać mecze Igi Świątek! Duża zmiana do 2026 roku

WTA Tour to globalny lider w zawodowym sporcie kobiet. W 2021 roku cykl najważniejszych, poza wielkoszlemowymi, turniejów obejmie zasięgiem sześć kontynentów i prawie 30 regionów i państw. Od nowego sezonu turnieje będą podzielone na nowe kategorie. Najwyżej w hierarchii stoją WTA Finals, czyli rozgrywane na zakończenie sezonu w Shenzhen nieoficjalne mistrzostwa świata z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek i par deblowych. W WTA 1000 znajdą się między innymi prestiżowe turnieje w Indian Wells, Miami, Madrycie, Pekinie, Cincinnati, Montrealu i Rzymie. Następne kategorie to WTA 500 i WTA 250, łącznie ponad 50 turniejów i 800 meczów rocznie - czytamy w oficjalnym komunikacie CANAL+.

REKLAMA

Tenis cieszy się w Polsce dużą popularnością, która w obliczu wspaniałego sukcesu Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa z pewnością będzie rosła. WTA Tour gwarantuje najwyższy sportowy poziom i rywalizację z udziałem największych światowych gwiazd tej dyscypliny. Cieszymy się, że widzowie CANAL+ będą mogli przez sześć najbliższych lat emocjonować się tymi rozgrywkami i wspólnie kibicować polskim tenisistkom.

- Edyta Sadowska, prezes zarządu i dyrektor generalna CANAL+ Polska

Iga Świątek może zarobić fortunę. "Tyle mógłby dostać tylko Robert Lewandowski"

Cieszymy się, że możemy współpracować z CANAL+ i jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie w obsługę tak ważnego rynku dla WTA. Z dwiema polskimi tenisistkami w Top 50 WTA, w tym wschodzącą gwiazdą Igą Świątek i doświadczoną Magdą Linette, polscy kibice będą mogli śledzić rywalizację WTA jak nigdy dotąd dzięki relacjom CANAL+.

- Micky Lawler, prezes WTA

Iga Świątek, pierwsza polska zwyciężczyni turnieju Wielkiego Szlema, jest bez wątpienia największym objawieniem ostatnich miesięcy. Jej spektakularny sukces na French Open odbił się szerokim echem na całym świecie. Dzięki wygranej Świątek awansowała w rankingu WTA o 37 pozycji i aktualnie zajmuje najwyższe w karierze 17 miejsce. Została także uznana za najlepszą zawodniczkę października w plebiscycie WTA. Drugą Polką w czołówce rankingu jest Magda Linette (40 WTA), która w dotychczasowej karierze wygrała dwa turnieje WTA (Hua Hin 2020, Bronx, Nowy Jork 2019) i dwukrotnie wystąpiła w finale (Seul 2019, Tokio 2015).

Iga Świątek wygrywając Rolanda Garrosa wskoczyła do masowej wyobraźni Polaków i to wielka radość, że to właśnie dzięki CANAL+ kibice będą mogli dalej uczestniczyć w tej pięknej przygodzie. Jesteśmy przekonani, że transmisjami na naszych antenach i atrakcyjnym opakowaniem turniejów, jeszcze bardziej rozkochamy kibiców w tej pięknej dyscyplinie. W CANAL+ pokażemy tenisa w taki sposób, by był atrakcyjny zarówno dla ekspertów, jak i tych, którzy dopiero będą się z nim bliżej zapoznawać.

- Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji CANAL+ Sport

Trener Igi Świątek najlepszy na świecie! Dopiero trzecie takie wyróżnienie

Oprócz praw do transmisji CANAL+ ma również prawa do pomeczowych wywiadów i skrótów najważniejszych wydarzeń.

CANAL+ obecnie dysponuje prawami do większości turniejów tenisowych. Wyjątek stanowią turnieje Wielkiego Szlema, które w większości pokazuje Eurosport. Prawa do transmisji Wimbledonu należą natomiast do Polsatu.