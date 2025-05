Sensacja! Polska z szansami na awans na MŚ. Oto scenariusze

Zaskakującym wynikiem zakończyło się starcie Japończyków z Ukraińcami podczas mistrzostw świata w hokeju Dywizji IA. Azjaci pokonali naszych wschodnich sąsiadów, co oznacza, że Polacy wciąż mają szansę na awans do elity. "Przegląd Sportowy" wskazał wszystkie scenariusze, by tak się stało.

screen: Polsat Sport Otwórz galerię (3)