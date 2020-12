Świątek z kolejnym prestiżowym wyróżnieniem od WTA! Rywalka Polki tenisistką roku

Jej konkurentkami wśród nominowanych do otrzymania wyróżnienia były półfinalistka US Open Jennifer Brady z USA, Belgijka Fiorna Ferro, Ons Dżabir z Tunezji, która w styczniu doszła do ćwierćfinału Australian Open oraz reprezentująca Rosję, a pochodząca z Kazachstanu Jelena Rybakina.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawsze perfekcyjna? "Ona też jest człowiekiem"

Iga Świątek z nagrodą za największy postęp w 2020 roku!

- Otworzyła 2020 rok z wejściem do najlepszej szesnastki Australian Open, zgarnęła swój pierwszy tytuł od wejścia do Touru podczas wielkoszlemowego Roland Garros, wygrywając turniej jako pierwsza Polka w historii i kończąc rok jako siedemnasta zawodniczka w rankingu - czytamy w opisie Świątek na Twitterze WTA, gdzie federacja ogłaszała, które zawodniczki nagrodziła w 2020 roku.

Świątek była nominowana w dwóch kategoriach. Poza tą, którą wygrała, mogła zostać także "Zawodniczką Roku". O tę nagrodę walczyła z triumfatorką Australian Open Sofią Kenin, zwyciężczynią US Open Naomi Osaką, Wiktorią Azarenką, Simoną Halep i Aryną Sabalenką. Wygrała Kenin, którą Polka pokonała podczas finału French Open.

Jest nowa data rozpoczęcia Australian Open. Tenisiści mają przejść 14-dniową kwarantannę

Jednak amerykanka rosyjskiego pochodzenia zagrała w dwóch wielkoszlemowych finałach, wygrała także turniej Lyon Open i jest czwartą zawodniczką rankingu WTA. Awansowała na tę pozycję z 14. miejsca zajmowanego przed rokiem. Wtedy Kenin dostała to samo wyróżnienie, co Świątek teraz - także była zawodniczką, która poczyniła największy postęp.

Ojciec Igi Świątek twardo: "Nie zapłacimy. To propozycja z kosmosu". Wielkie pieniądze

Wcześniej WTA informowała, że Świątek została wybrana przez kibiców "najbardziej lubianą zawodniczką 2020 roku". Głosowanie odbyło się na profilu WTA na Twitterze. Zwyciężczyni Rolanda Garrosa była bardzo aktywna w mediach społecznościowych, korespondowała z fanami i dzieliła się z nimi różnymi filmikami. Świątek poszła w ślady Agnieszki Radwańskiej, która w latach 2011-2016 była bezkonkurencyjna w tej kategorii.

Wyjątkowe wyróżnienie dla Igi Świątek. Druga Polka w historii