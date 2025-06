Real Madryt fatalnie zakończył sezon 2024/2025. Zespół prowadzony wtedy przez Carlo Ancelottiego odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po dwumeczu z Arsenalem i przegrał z FC Barceloną finały Pucharu Króla oraz Superpucharu Hiszpanii. W dodatku w La Lidze zajął tylko drugie miejsce. Real Madryt sprowadził już dwóch obrońców: Deana Huijsena z Bournemouth i Trenta Alexandera-Arnolda z Liverpoolu. Klub chce też sprowadzić lewego obrońcę - Alvaro Carrerasa z Benfiki.

Ledwo przyszedł do Realu Madryt. Już podpadł kibicom

Do mediów społecznościowych trafiają stare wypowiedzi Alexandera-Arnolda. W jednym z nich w 2022 roku miał on wyznać, że jeden z jego ulubionych klubów to największy rywal Realu Madryt - FC Barcelona.

- Powiedziałbym, że moją drugą ulubioną drużyną jest Barcelona. Czuję, że mają te same wartości i przekonania co Liverpool. Lubią wychowywać zawodników poprzez akademię młodzieżową - powiedział wówczas Alexander-Arnold dla magazynu "GQ".

Gdy piłkarza zapytano, kogo woli czy Leo Messiego, byłego gwiazdora FC Barcelony, czy Cristiano Ronaldo, który święcił wielkie sukcesy z Realem Madryt, Alexander-Arnold wybrał Argentyńczyka.

- Dorastałem oglądając Leo Messiego i wyjątkową drużynę Barcelony w składzie z Iniestą, Xavim, Henrym i Eto'o - dodał Alexander-Arnold.

"Te wypowiedzi, świadczące o sympatii piłkarza do największego rywala Realu Madryt, mogą skomplikować jego początkowe relacje z niektórymi kibicami, zwłaszcza w tak wymagającym otoczeniu, jak biały klub" - komentuje katarski "beIN Sports".

Alexander-Arnold w barwach Liverpoolu zagrał 354 spotkań, zdobył 23 bramki i miał 92 asyst. Z Liverpoolem wygrał m.in. dwa mistrzostwa Anglii, Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata i Superpuchar UEFA.