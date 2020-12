Trener Igi Świątek najlepszy na świecie! Dopiero trzecie takie wyróżnienie

Wcześniej nagrodę otrzymywali Sascha Bajin w 2018 i Craig Tyzzer w 2019 roku. Bajin to były trener Sereny Williams, Wiktorii Azarenki czy Naomi Osaki, który teraz współpracuje z Karoliną Pliskovą. Tyzzer to szkoleniowiec Ashleigh Barty.

Piotr Sierzputowski Trenerem Roku WTA! Wyjątkowe wyróżnienie

- Nagroda dla Sierzputowskiego ma wskazywać nie tylko na sukces na korcie, lecz także bycie ambasadorem sportu i wynoszenie trenowania na pierwszy plan w tej dyscyplinie - czytamy w komunikacie WTA.

- To ucichnie. Bo zaraz znów zaczniemy wyjeżdżać i nas w kraju nie będzie. Bo przyjdzie pierwszy słaby wynik i ja będę musiał być zwolniony - śmiał się Sierzputowski, mówiąc o zamieszaniu po wygraniu Roland Garros w rozmowie z dziennikarzem Sport.pl, Łukaszem Jachimiakiem. - Liczę tylko na to, że dalej będziemy robili swoje, że Iga będzie wciąż świetnie pracowała. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Iga zna wszystkie moje plany i pomysły, wie dokąd i jak chcemy iść. Wie, jaką mamy strategię krok po kroku i że mam obiekcje do każdego z jej uderzeń, do jej sposobu poruszania się, do wszystkiego - mówił.

Sierzputowski to 28-latek z Gdyni, który nową gwiazdę światowego tenisa prowadzi od ponad czterech lat. Z nim w roli trenera Iga wygrała juniorski Wimbledon w 2018 roku oraz juniorskiego Roland Garros również w 2018 roku, tyle że w deblu.

Z Sierzputowskim w swoim boksie nastolatka zaczęła też grać w seniorskich turniejach wielkoszlemowych i niemal od razu zaczęła osiągać w nich bardzo dobre wyniki. Wygrane w wielkim stylu French Open 2020 było dopiero siódmym startem Igi w Wielkim Szlemie. Już w drugim - ubiegłorocznym French Open - Świątek pokazała wielki potencjał, docierając do czwartej rundy. Na tym samym etapie skończyła tegoroczne Australian Open. W październiku Polka wygrała Roland Garros, pokonując w finale Sofię Kenin. W WTA Awards została wyróżniona także sama zawodniczka: została tenisistką o największym postępie w 2020 roku, a także najbardziej lubianą przez fanów.

