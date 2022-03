Chcesz zostać gwiazdą Valoranta? Nowa liga w arrMY

Ostatnimi czasy polski Valorant miewa się świetnie. W grudniu Zeek oraz Starxo zostali Mistrzami Świata, w lidze VRL East: Surge rozgrywki zwyciężyło Anonymo Mentos, a przed chwilą baddyG wywalczył europejską kwalifikację do turnieju Masters, który odbędzie się w Reykjaviku. To tylko upewnia nas w przekonaniu, że Polska jest kolebką rywalizacji w produkcji Riot Games. arrMY cieszy się rozwojem polskiego regionu i poszerza działania na najnowszy tytuł FPS od Riot Games. W kwietniu rusza arrMY Liga Open Valorant, w ramach której każdy będzie mógł się zmierzyć w ligowym formacie rozgrywek. Chętni mogą zgłaszać swój udział do 31 marca na oficjalnej stronie arrMY Valorant.

Buduj karierę Valorant w arrMY już teraz!

Liga Open to najszerszy format platformy arrMY, gdzie w sezonie IV bierze udział ponad 180 ekip CS:GO. Najlepsze z nich awansują wyżej, do lig Rising oraz Masters, gdzie kariery zawodników nabierają rozpędu. Format ligowy gwarantuje każdej uczestniczącej drużynie dziesięć spotkań do rozegrania. Nie jest to turniej, w którym jedna porażka równa się z końcem zmagań. Pozwala to na długotrwałe cieszenie się rywalizacją i premiuje determinację i poprawianie własnych umiejętności. Co więcej - dobierani przeciwnicy będą na poziomie Waszej drużyny. Wygrywając - mierzysz się na lepszych, przegrywając - będziecie otrzymywać rywali z niższej półki.

arrMY zapewnia również pulę finansową nagród, która w tym przypadku wynosi 15 tysięcy złotych. Zawalczyć o nią może każdy - od półprofesjonalnych zawodników, którzy chcą rozpocząć poważną esportową karierę, po ekipy złożone z paczek znajomych, które są nastawione na dobrą zabawę przy solidnej dawce rywalizacji. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w rozgrywkach, a brakuje mu drużyny, to wciąż zachęcamy do rejestracji na platformie arrMY i zaznaczenia opcji "poszukuję drużyny". Możecie również szukać przyszłych sojuszników na naszym Discordzie.

To nie jedyna inicjatywa arrMY w Valorancie. Równocześnie ruszył także arrMY Stars Valorant, czyli pierwsze w Polsce przedsięwzięcie scoutingowe. Podczas meczów weryfikacyjnych uczestnicy będą dobierani w drużyny, a następnie ich występ zostanie omówiony i oceniony przez trenerów. Najlepiej prezentująca się piątka zostanie zakontraktowana przez czołową organizację esportową w Polsce.

