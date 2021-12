Arnold Schwarzenegger zaprasza na święta do World of Tanks PC

Materiał wideo opowiada historię Małego Jasia i jego listu, który nie został doręczony przez ponad 30 lat. Mimo to, po trzech dekadach, Arnold dostaje zaginioną wiadomość i wie co zrobić – „get to the choppa" i odwiedza chłopca osobiście.

Święta ze Schwarzeneggerem

Świąteczne Operacje to doroczne wydarzenie uwielbiane przez fanów gry, które rozpoczyna się w grudniu i trwa do początku nowego roku. Tradycyjny garaż w World of Tanks zamienia się w wioskę świąteczną, a gracze mają za zadanie przystrajanie jej zróżnicowanymi dekoracjami. Wraz z postępami wzrasta poziom świątecznego ducha, a wirtualni czołgiści dostają rozmaite nagrody w grze.

W tym roku do zabawy dołączył Arnold Schwarzenegger. Co ciekawe były gubernator stanu Kalifornia w swoim garażu posiada własny czołg. - Praca z zespołem Wargaming nad tym specjalnym wydarzeniem była świetnym doświadczeniem i czuję, że graczom się spodoba - podkreśla były kulturysta. - Mam osobistą, długą historię z czołgami – jestem właścicielem M047 Pattona, którego prowadziłem w austriackiej armii mając 18 lat. Doskonale znam ekscytację z dowodzenia stalowymi bestiami. Po latach pytań od fanów na Reddicie o World of Tanks cieszę się, że mogę im dać partnerstwo, którego oczekiwali. Świąteczne operacje nadchodzą, także odłóżcie ciasteczka i przygotujcie się, abyśmy razem mogli nieść świąteczną radość! - zakończył Schwarzenegger.

Dalsze szczegóły dotyczące Operacji Świątecznych zostaną ogłoszone wkrótce. World of Tanks na komputerach osobistych to jedna z najpopularniejszych gier w Polsce i na świecie. Globalnie tytuł zanotował już ponad 160 000 000 instalacji, a w Polsce przeszło 4 600 000 graczy spróbowało fenomenu wirtualnych czołgów.

