Legia Warszawa znalazła nowego trenera. Oto następca Feio

25 maja br. Legia Warszawa wydała oficjalny komunikat ws. Goncalo Feio. Stołeczny klub poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Portugalczykiem. "Doceniamy wkład trenera w rozwój drużyny. Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej" - napisała Legia. Od tego momentu Legia zaczęła szukać jego następcy, a na liście życzeń klubu miało znaleźć się pięciu szkoleniowców. Wiele wskazuje na to, że wkrótce nad Łazienkowską ujrzymy biały dym.

Białorusin trenerem Legii Warszawa? "Zaawansowane rozmowy"

Dziennik "Piłka Nożna" informuje, że jest coraz bliżej porozumienia między Legią a nowym trenerem. Trwają zaawansowane rozmowy między stołecznym klubem a Aleksiejem Szpilewskim, a rozmowy miały się toczyć na przełomie maja i czerwca br. Jeszcze w tym tygodniu może dojść do oficjalnego ogłoszenia nowego trenera. "Trwają dyskusje chociażby na temat kształtu sztabu" - czytamy w artykule.

Co prawda Szpilewski miał ważny kontrakt z Arisem przez jeszcze jeden sezon, ale 18 maja br. klub poinformował o zakończeniu współpracy. Szpilewski prowadził Aris Limassol w latach 2022-2025, a jego następcą w cypryjskim klubie został Białorusin Artiom Radkow.

Szpilewski zdobył mistrzostwo Cypru w sezonie 22/23, a w kolejnych rozgrywkach sięgnął po Superpuchar Cypru. Poza tym Aris występował w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 23/24. Wcześniej Szpilewski pracował m.in. w Erzgebirge Aue (2021), Kajracie Ałmaty (2018-2021) czy Dynamie Brześć (2018).

Poprzedni sezon Aris Limassol zakończył na drugim miejscu z 75 punktami, tracąc siedem do mistrzowskiego Pafos FC.

Szpilewski chciałby pracować w Rosji. "Jestem otwarty"

Wokół Szpilewskiego nie brakuje wątpliwości. Co prawda Białorusin nigdy nie wypowiadał się o trwającej wojnie w Ukrainie, ale mówił otwarcie, że chciałby być selekcjonerem Białorusi lub trenerem jednego z klubów ligi rosyjskiej. - Jestem otwarty na wszystko. Aby tak się stało, pewne rzeczy muszą się zgadzać. Ja muszę pasować do klubu, a klub do mnie - mówił Szpilewski w rozmowie z rosyjską telewizją Match TV (cytat za: Zbigniew Szulczyk na X).

"Nikomu nie życzę niczego złego.Chciałbym tylko, żeby niektórzy ludzie spotkali kiedyś samych siebie. Nadal nie mogę uwierzyć, że są wrogowie własnego narodu. Kochana Białoruś, trzymaj się i wybacz im! Niech żyje Białoruś!" - pisał Szpilewski w mediach społecznościowych w 2020 r.

- Kluby na Cyprze są bardzo wrażliwe w kwestiach politycznych, ale nie aż tak bardzo w kontekście Rosji i Ukrainy. W Limassol mieszka wielu Rosjan i wielu Ukraińców. Tak naprawdę Cypryjczycy w tych kwestiach mają swoje problemy, bo Cypr jest podzielony od 1974 roku, od tureckiej inwazji - mówił cypryjski dziennikarz Thanos Lakotis w rozmowie z portalem goal.pl.