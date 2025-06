Ależ wrze po tym, co zrobiła Iga Świątek. "Osłupieli"

Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale wielkoszlemowego Roland Garros. Nie był to łatwy mecz, bo Polka przegrywała 1:6, 0:2, ale ostatecznie wygrała 1:6, 6:3, 7:5 z Jeleną Rybakiną. - Oczywiście, było nerwowo, ale to była tylko kwestia czasu i to wisiało w powietrzu, że Iga nadrobi straty, powróci do właściwego rytmu, a Kazaszka przestanie trafiać blisko linii i się rozreguluje. Powrócił forhend Igi. Prawie rok na to czekaliśmy - mówił Wojciech Fibak w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.

Na portalu tribunemedia.com pojawił się tekst autorstwa agencji prasowej Reuters. W tytule znalazło się oczywiste nawiązanie do meczu Świątek.

"Świątek wydostała się z głębokiej dziury. Pokonała w niedzielę swoją największą rywalkę na kortach ziemnych, Rybakinę, po emocjonującym meczu. Przegrywając 1:6, 0:2 Polka wyglądała na zagubioną, co wprawiło publiczność w osłupienie. Świątek odzyskała formę i determinację. Switolina będzie kolejnym sprawdzianem dla Świątek" - czytamy. Świątek może zostać pierwszą tenisistką, która wygrała Roland Garros cztery razy z rzędu.

Tak Fissette pomógł Świątek. "Coaching bardzo mi pomógł"

Świątek nie ukrywała po zakończeniu spotkania, że bardzo jej pomogły rady od trenera Wima Fissette'a, które przekazywał jej Maciej Ryszczuk, a więc trener przygotowania fizycznego. Chodziło o zmianę pozycji przy returnowaniu.

- Maciek faktycznie mi czasem sam doradza, a czasem jest też tłumaczem. Ma również bardziej donośny głos. Box jest tutaj wysoko (na korcie centralnym Roland Garros - przyp. red.). Cieszę się, że Wim może mu czasem coś przekazać. Wiem, że to zawiłe, ale informacje tak do mnie dochodzą. Maciek może do mnie głośniej krzyknąć. Coaching bardzo mi dziś pomógł - ujawniła Świątek. - Wim chciał wprowadzać inne rozwiązania niż te, które dotychczas stosowałam. Kontynuujemy współpracę - dodała.

- To był bardzo trudny mecz. Czułam się jakbym grała z Jannikiem Sinnerem. Udało mi się rozkręcić. Musiałam zrobić coś, by wrócić do gry. Walczyłam, jestem bardzo szczęśliwa. Jelena nie dawała mi wiele miejsca do gry. Byłam cierpliwa, skupiona i wykorzystywałam okazje. Obie zagrałyśmy świetnie, z nią zawsze trudno się gra - opowiadała Świątek w pomeczowym wywiadzie z Matsem Wilanderem.

W kolejnym meczu Świątek zagra z Ukrainką Eliną Switoliną, która wygrała 4:6, 7:6 (6), 6:1 z Włoszką Jasmine Paolini. Ten mecz odbędzie się we wtorek, natomiast jeszcze nie znamy planu gier na ten dzień. Aktualny bilans bezpośrednich meczów wyraźnie wskazuje na Świątek (3-1). Jedyna porażka Igi ze Switoliną to ćwierćfinał Wimbledonu 2023 (5:7, 7:6 (5), 2:6).

Relacja tekstowa na żywo ze spotkania Świątek - Switolina w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.