Kolejna gwiazda piłki weszła w świat streamingu. Tym razem to Ronaldo

Ciekawego odkrycia dokonali internauci w ostatnich paru dniach. Jak się okazało, do świata streamingu wszedł Ronaldo. Były brazylijski piłkarz jakiś czas temu otworzył swój kanał na platformie Twitch i jak można zauważyć na rożnych klipach, bawi się na nim świetnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Streamowanie coraz bardziej się rozrasta

Streaming to dzisiaj spory element rozrywki. Wiele osób decyduje się na próbowanie własnych sił na różnych platformach, wykonując różne czynności - granie w gry, interakcja z fanami i nie tylko. Jeszcze więcej osób zbiera się na transmisjach, zwłaszcza jeżeli prowadzi je osoba popularna z innej branży.

Więcej treści znajdziesz też na Gazeta.pl

Coraz częściej streamingiem interesują się profesjonalni piłkarze. Do tej pory mogliśmy oglądać już zmagania Neymara czy Sergio Aguero w takich tytułach jak CS:GO oraz Call of Duty: Warzone. Inni zakładają własne organizacje esportowe. Świetnym przykładem jest chociażby Casemiro, założyciel Case Esports. Teraz do pierwszej z tych grup dołączył Ronaldo.

Zmiany w dywizji CS:GO Anonymo. Kylar na ławce, demho wchodzi na jego miejsce

Ronaldo, podobnie do wielu innych celebrytów, jest fanem CoD: Warzone

Jak możemy zauważyć na jego kanale, Brazylijczyk chętnie ogrywa bardzo popularny tytuł wśród streamerów. Mowa tutaj o Call of Duty: Warzone. I powiedzieć, że radzi sobie w nim całkiem nieźle, to jak powiedzieć nic. Wystarczy jedynie spojrzeć na poniższy klip.

Kanał Ronaldo znajdziemy pod tym linkiem. Wygląda na to, że były gracz m.in. Realu Madryt regularnie prowadzi transmisje w środku tygodnia, tak więc wieczorami czasu polskiego powinniśmy móc go bez problemu złapać na żywo.

NAF jednak zostaje w Liquid. Kanadyjczyk z nowym kontraktem