Sabalenka była murowaną faworytką. Nokaut w 60 minut!

Zrobiła co mogła Kamilla Rachimowa, a że niewiele mogła, to niewiele zrobiła. Aryna Sabalenka bardzo szybko i bardzo pewnie awansowała do II rundy Roland Garros, pokonując Rosjankę 6:1, 6:0 w zaledwie 60 minut. Nie sposób tu nawet wyciągnąć szczególne wnioski, bo gdyby była to walka pięściarzy, to mówilibyśmy o brutalnym i szybkim nokaucie, który zgasił rywalce światło.

fot. Screen: Eurosport/Transmisja Otwórz galerię (3)