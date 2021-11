NAF jednak zostaje w Liquid. Kanadyjczyk z nowym kontraktem

W miniony weekend odbywało się BLAST Fall Finals, które było pewnego rodzaju pożegnaniem obecnego składu Teamu Liquid. Jake "Stewie2k" Yip przyznał przed startem turnieju, że zespół kompletnie nie potrafi się dogadać i zmiany są jedynie kwestią czasu. Jedną z nich miało być odejście NAF-A, jednakże ku zaskoczeniu wielu, 24-latek podpisał z Liquid nową umowę.

NAF z dwuletnim kontraktem

Ta zobowiązuje do 2024 roku, co oznacza, że Kanadyjczyk zostaje w formacji na kolejne dwa lata. Według dotychczasowych doniesień, zaledwie Jonathan "EliGE" Jablonowski miał pozostać w zespole. Z nim ciągle ma rozstać się pozostała trójka obecnych zawodników - Stewie2k, Gabriel "FalleN" Toledo oraz Michael "Grim" Wince.

Jak za to będzie wyglądał skład północnoamerykańskiej ekipy na 2022 rok? Jeżeli doniesienia zza kulis się potwierdzą, to ten jest praktycznie znany. Z Liquid łączonych jest trójka graczy - Richard "shox" Papillon, Vinicius "VINI" Figueiredo oraz Nick "nitr0" Canella. Ostatni z nich miałby powrócić do CS:GO po prawie półtorarocznej przerwie, którą spędził jako reprezentant 100 Thieves w VALORANCIE.

Na horyzoncie Liquid jeszcze dwa turnieje w tym roku

Samo Liquid posiada w tym roku do rozegrania jeszcze dwa turnieje - IEM Winter 2021 oraz BLAST World Finals. Pierwszy z nich startuje w najbliższy czwartek, dlatego oficjalnie zmiany nastąpią dopiero w drugiej połowie grudnia, kiedy oba z nich się zakończą.

