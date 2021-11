Wielki powrót w G2 Esports. KennyS pomoże drużynie w ważnym turnieju

Zmiana podyktowana jest problemami wizowymi nexy. Serb nie będzie w stanie pojawić się na IEM Winter – turnieju odbywającym się na LAN-ie. Z tego powodu G2 sięgnęło po gracza znajdującego się na ławce rezerwowych – kennySa.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Francuz wraca do gry

KennyS to wielki nieobecny CS:GO w 2021 roku. Snajper trafił na ławkę G2 Esports w marcu. Ostatni mecz zagrał zaś na IEM-ie w Katowicach, czyli w lutym 2021 roku. Tak duża przerwa sprawiła, że w karierze kennySa pojawiło się kilka znaków zapytania. Przede wszystkim spekulowano, że Francuz szykuje się do zmiany gry i wkrótce przejdzie na VALORANTA. Z taką decyzją musi jednak poczekać.

26-latek wraca do aktywnego składu G2 Esports, ale nie na stałe. Na razie ma pomóc drużynie podczas IEM Winter 2021. Europejski skład zagra 2 grudnia z TYLOO w ramach grupy A. Cały turniej zaplanowano zaś na dni 2-12 grudnia. Łącznie na imprezie LAN-owej pojawi się 16 zespołów, które będą rywalizowały o pulę nagród 250 tysięcy złotych. Na turnieju mamy polskie akcenty – to Mateusz „mantuu" Wilczewski w barwach OG i Olek „hades" Miśkiewicz z Pawłem „dycha" Dychą reprezentujący ENCE.

Powrót kennySa do gry jest szeroko komentowany. Francuz bardzo długo nie był aktywny, nie wiadomo więc w jakiej jest dyspozycji. Ponadto brak nexy wprowadzi więcej zmian w zespole. Serb był IGL-em drużyny, podczas IEM Winter tym zadaniem zajmie się Nikola „NiKo" Kovać. Nexa zażartował nawet, że jeśli Bośniak poprowadzi G2 do zwycięstwa, to tymczasowy układ może zostać na stałe.

Problemy z wizą – ponownie

Zmorą wielu graczy CS:GO i nie tylko są problemy wizowe, które co jakiś czas dają o sobie znać. Tym razem trafiło na nexę. Serb nie poleci z drużyną na IEM Winter przez brak wizy. Organizacja zapewnia, że jest to jedyny powód absencji 24-latka. Jeśli wszystko wróci do normy, to Serb powróci do składu.

G2 Esports w 2021 roku ma do rozegrania jeszcze jeden turniej – BLAST Premier World Final. Czy nexa na nim wystąpi? Ta kwestia również stoi pod znakiem zapytania, bowiem impreza także odbędzie się na LAN-ie.

