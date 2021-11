Riot znowu pozytywnie zaskakuje. Poznaliśmy hymn mistrzostw świata w VALORANCIE

Wielki krokami zbliża się VALORANT Champions 2021. To zwieńczenie tegorocznego sezonu profesjonalnych rozgrywek w strzelance Riot Games. Turniejowi śmiało można przypisywać rangę mistrzostw świata, wszak tak jest on traktowany w oczach wielu ekspertów i widzów, a podczas niego zobaczymy najlepsze zespoły z całego globu.

Die For You hymnem VALORANT Champions 2021

Kalifornijskie studio ma w zwyczaju przygotowywać oficjalne piosenki mistrzostw świata w League of Legends. Tym razem Riot zdecydował się oprawić muzycznie VALORANT Champions 2021. Piosenka ma tytuł "Die For You" i po niecałych 24 godzinach od premiery posiada prawie półtora miliona wyświetleń w serwisie YouTube.

W teledysku do Die For You znajdziemy agentów dobrze znanych graczom z VALORANTA. Mowa tutaj między innymi o Brimstonie, Sadze czy Phoenixie. Każdy z nich ma w teledysku swój pomniejszy wątek, dlatego też fani produkcji niewątpliwie z zaciekawieniem będą go kilkakrotnie oglądać.

Na turnieju zobaczymy dwójkę Polaków

Samo VALORANT Champions 2021 startuje już niebawem, bowiem pierwsze mecze rozpoczną się już 1 grudnia. Na turnieju zobaczymy dwójkę Polaków reprezentujących Acend. Patryk "starxo" Kopczyński, Aleksander "zeek" Zygmunt i spółka będą jednymi z faworytów do sięgnięcia po trofeum VCT Champions. Ich pierwszym rywalem będzie Keyd Stars, z którym Acend zmierzy się 3 grudnia.

