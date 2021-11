Kolejny Europejczyk opuszcza kontynent. Hans Sama zawodnikiem Liquid

Team Liquid potwierdza kolejnych nowych zawodników na najbliższy sezon w League of Legends Championship Series. Do tej pory północnoamerykańska organizacja przedłużyła kontrakty ze swoim leśnikiem i wspierającym, nabyła także belgijskiego toplanera. Tym razem zespół powiadomił o nabytkach na dolnej alejce. Jej strzelcem oficjalnie został Hans Sama.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Hans Sama oficjalnie w Liquid

Francuz ostatnie dwa sezony spędził w szeregach Rogue, gdzie dwukrotnie reprezentował Europę na mistrzostwach świata. Niestety, oba występy zakończyły się na etapie zmagań grupowych, które Hans Sama i spółka kończyli na ostatnich miejscach w swoim zbiorze. Nic więc dziwnego, że gracz próbuje poszukać nowych możliwości w innej drużynie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Co roku możemy obserwować emigrację Europejczyków do Ameryki Północnej. W tym roku Team Liquid pod tym względem nie próżnuje, bowiem ściągnął już w swoje szeregi Gabriela "Bwipo" Rau. Hans Sama jest drugim importowanym zawodnikiem i wszystko wskazuje na to, że ostatnim w tym roku.

Kolejny Europejczyk w Ameryce. Bwipo oficjalnie graczem Liquid

Ogłoszenie Bjergsena kwestią czasu?

Jak donoszą bowiem zagraniczni dziennikarze portalu Dot Esports, środkowym graczem Liquid ma zostać Søren "Bjergsen" Bjerg. Duńczyk od paru dobrych lat rywalizuje w Ameryce Północnej, a wszystkie z nich spędził w TSM-ie. Przez 2021 rok pełnił on tam rolę trenera, jednak po nieudanym sezonie zapragnął wrócić do profesjonalnej gry. Samo Liquid opublikowało w nocy przypadkiem filmik witający Bjergsena, który szybko potem został usunięty. Wygląda więc na to, że oficjalnie potwierdzenie jest jedynie kwestią czasu.

Zmiany w koreańskich zespołach. Tym razem w Gen.G oraz DWG KIA