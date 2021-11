Znany streamer rzuca wyzwanie kierowcy Formuły 1. "Pokonam go w pięciu okrążeniach"

W ostatnich latach popularne stały się symulatory wyścigów, w których bawią się nawet najlepsi kierowcy na świecie. Niektórzy, jak Lando Norris, od czasu do czasu nawet transmitują przejazdy na Twitchu. Jeden z najpopularniejszych streamerów – Summit1g – wyzwał kierowcę na pojedynek.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

„Jestem pewny, że go pokonam"

Podczas jednej z ostatnich transmisji Summit1g powiedział z dużą dozą pewności, że jest w stanie pokonać Lando Norrisa na wirtualnym torze. Amerykanin czasami streamuje wyścigi, grając na swoim sprzęcie ku temu przeznaczonym, który jest warty porażające 7500 dolarów. Poza sprzętem Lazar twierdzi, że ma również ogromne umiejętności. – Słuchajcie. Jestem pewny, że w mojej Mazdzie MX-5 jestem w stanie pobić Lando Norrisa, który przyszedłby na tor miałby pięć minut na rozgrzewkę. W takich warunkach jestem pewny, że pokonałbym go w pięciu okrążeniach – twierdził streamer.

Fani na czacie próbowali studzić zapał Summita. Ten był jednak zdziwiony, że kierowca Formuły 1 mógłby być mimo wszystko lepszy. – Myślicie, że nie byłbym w stanie go pokonać, bo jest na takim poziomie? Myślicie, że zna na pamięć ten tor? Nie ma szans – zakończył Summit1g.

Gracz kontra kierowca

Czy streamer byłby w stanie pokonać zawodowego kierowcę? Jest to wątpliwe, nawet w warunkach wirtualnej rzeczywistości. Summit1g zaś wywodzi się z całkiem innego rodzaju gier – CS:GO. Na swoich streamach spędził sporo czasu na grach takich jak GTA, Valorant czy Sea of Thieves, czasami gra również w wyścigi. Znany jest zaś ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, a przykład jednej z nich można przeczytać powyżej.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Lando Norris zaś to młody, 22-letni kierowca Formuły 1. Anglik radzi sobie coraz lepiej w motosporcie, obecnie jest na 5. miejscu w klasyfikacji kierowców. Do końca sezonu pozostały jeszcze dwa wyścigi, więc pozycja kierowcy McLarena-Mercedesa może jeszcze ulec zmianie. Co ciekawe Norris jest bardzo aktywny na Twitchu. Jego konto na platformie śledzi 1,1 miliona obserwujących. Na razie jednak mocno wątpliwe jest, że podejmie wyzwanie Summita1g.

Przedsmak CS-owej Ligi Mistrzów. Aż 13 Polaków rozpoczyna nowy turniej