Kompromitacja Interu. We Włoszech wrze. "Historyczne upokorzenie"

To nie tak miało być! Spodziewano się bardzo wyrównanego i zaciętego starcia w finale Ligi Mistrzów. Minimalnym faworytem było Paris Saint-Germain. W sobotni wieczór kibice byli jednak świadkami bardzo jednostronnego spotkania. Ba, niemal od pierwszych minut zdominowali je Francuzi. I finalnie zdobyli aż pięć goli, a Inter Mediolan ani jednego.

Włoskie media zniesmaczone tym, co pokazał Inter w finale LM. "Zakończył sezon w najgorszy możliwy sposób"

Nic więc dziwnego, że na Półwyspie Apenińskim panuje ogromne rozczarowanie i rozgoryczenie. Tamtejsze media nie hamują się w ocenie tego, co wydarzyło się na stadionie w Monachium. Niemal w każdej redakcji padają te same słowa. "Upokorzenie" i "miazga" to najczęściej pojawiające się określenia.

Jednego z nich użył chociażby portal fcinter1908.it. "Historyczne upokorzenie w finale Ligi Mistrzów" - pisali dziennikarze, podkreślając, że ekipa Simone Inzaghiego została wręcz "rozgromiona". O "upokorzeniu" wspominała też redakcja calciomercato.it. "Inter nigdy nie był w grze. I został upokorzony. (...) Został zmiażdżony" - czytamy. Dziennikarze dodali, że mediolańska ekipa "prawie nigdy nie zdołała zagrozić Donnarummie".

"W porównaniu do przegranego finału w Stambule z Manchesterem City, tym razem Inter praktycznie nie wyszedł na boisko. (...) Niezdecydowany i nigdy nieprzewidywalny Inter uległ miażdżącej potędze Paryżan i zakończył sezon w najgorszy możliwy sposób, rzucając tym samym cień na przyszłość Simone Inzaghiego. Największa porażka w finale Ligi Mistrzów może wywołać sensacyjny efekt domina" - czytamy.

"Paris Saint-Germain triumfuje w Europie. Aż 5:0. Inter zmiażdżony" - to tytuł artykułu na portalu sportmediaset.mediaset.it. "Nigdy nie było tak dużej różnicy w finale Ligi Mistrzów" - podkreślili na wstępie dziennikarze. "Piłkarze Enrique zdominowali spotkanie z Interem Inzaghiego, który ani razu nie pojawił się na murawie. Za sprawą ultra-ofensywnej presji i podstawowej technice, która momentami była żenująca, choć piękna i płynna, zarówno od Vitinha-Nevesa, a także od trójzębu ofensywnego, PSG zniweczyło każdą próbę podniesienia głowy przez drużynę Inzaghiego, która zakończyła się całkowitą porażką" - czytamy.

Mocne słowa. Włoskie media się nie hamowały

"Inter, to koszmar!. (...) Został przytłoczony przez PSG. Nigdy tak naprawdę nie zagrał w tym meczu. (...) To był Inter nie do poznania. (...) Upadek. (...) Wszyscy byli sparaliżowani" - to z kolei opinia "La Gazzetta dello Sport". "PSG miażdży Inter. (...) Na twarzach kibiców Interu pojawiły się łzy, nie dowierzali. Inter został upokorzony i zdyscyplinowany" - to ocena ansa.it. Tym samym mediolańska drużyna zakończyła sezon bez ani trofeum.