Roland Garros 2025. Kiedy mecz Świątek - Rybakina? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek dobrze prezentuje się w Roland Garros. Awansowała już do IV rundy, po drodze pokonując Rebeccę Sramkovą, Emmę Raducanu oraz Jaqueline Cristian. Ba, nie oddała rywalkom ani seta. Teraz czeka ją jednak prawdziwe wyzwanie i największy sprawdzian w dotychczasowej obronie tytułu - mecz z rozstawioną z numerem 12 Jeleną Rybakiną.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Iga Świątek - Jelena Rybakina. Dziewiąte starcie pań. Kto będzie górą? O której dzisiaj gra Iga Świątek?

- Nie mam preferencji - rzuciła Świątek na konferencji prasowej, kiedy dziennikarze zapytali ją, czy wolałaby zagrać z Rybakiną, czy z Jeleną Ostapenko. Po chwili Polka wybuchnęła śmiechem. - Czy jestem dobrym kłamcą? - zapytała. Wiadomo, że bardziej "wygodną" dla niej rywalką jest Kazaszka.

Z Łotyszką mierzyła się już sześciokrotnie, ale ani razu nie odniosła zwycięstwa. Natomiast z Rybakiną wie, jak wygrywać. Panie rywalizowały ośmiokrotnie i cztery z tych pojedynków kończyły się wygraną naszej rodaczki. I ostatecznie to właśnie Kazaszka będzie kolejną przeciwniczką Świątek w Roland Garros, bo pokonała Ostapenko 6:2, 6:2.

Czy i tym razem Polce uda się przechylić szalę zwycięstwa na własną korzyść? To może być dla niej kluczowe spotkanie. Ewentualna wygrana z pewnością podbuduje ją mentalnie i pozwoli jej pozostać w walce o obronę tytułu. Natomiast potknięcie może spowodować spory spadek w rankingu WTA. Rybakina nie zamierza jednak ułatwiać zadania Polce. - Na ziemi ciężko się gra z Igą. Dobrze się porusza, duża intensywność. To będzie trudny mecz. (...) Postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby zwyciężyć - zapewniała Kazaszka.

Zobacz też: Finał Roland Garros ze Świątek, powtórki nie będzie. Odpadła z turnieju.

Roland Garros 2025. Kiedy mecz Świątek - Rybakina? Gdzie oglądać? O której mecz Igi Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI, ONLINE STREAM]

Mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną zaplanowano na niedzielę 1 czerwca. Będzie to drugie spotkanie od godz. 11:00 na korcie Philippe-Chatrier. Tym samym Polka i Kazaszka pojawią się na placu gry około godziny 12:30. Transmisję z tego starcia przeprowadzi Eurosport 1. Stream będzie dostępny na Playerze i platformie MAX. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.