Wieczysta awansuje do I ligi? Oto tabela po sobotnich meczach

Wieczysta Kraków ma za sobą koszmarny okres. Choć końcówka rundy jesiennej zapowiadała, że na wiosnę potwierdzi tylko awans na zaplecze ekstraklasy, to okazało się inaczej. Ostatnie dziewięć meczów to było aż pięć porażek, trzy remisy i zaledwie jedno zwycięstwo. W międzyczasie doszło do zmiany trenera, która nic nie dała. Dopiero w sobotę nastąpiło przełamanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat o kolejnej edycji Wielki Mecz Gortat Team vs NATO Team. "Pojawi się wiele gwiazd i zobaczymy mocny pojedynek"

Wieczysta Kraków uratowała honor. Oto tabela II ligi po sobotnich meczach

Wieczysta Kraków, choć przegrywała do przerwy z Olimpią Grudziądz 0:1, to dokonała heroicznego powrotu i wygrała 3:1. Dzięki temu - oraz remisowi Chojniczanki z Zagłębiem Sosnowiec - na kolejkę przed końcem wiemy już, że zajmie trzecią lokatę w tabeli. Mimo to szanse na awans są bardzo małe. "Patrząc na to, w jakiej znajduje się formie, trudno uwierzyć, żeby odniosła w nich sukces. Na koniec sezonu lepiej od klubu z Krakowa radzą sobie wszyscy potencjalni rywale" - pisał w pomeczowej relacji Bartosz Naus ze Sport.pl.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki po zwycięstwie z Wieczystą, a potem przypieczętowaniu awansu na zaplecze ekstraklasy wyraźnie "spuściła z tonu". Sobotnia przegrana z Hutnikiem Kraków (2:4) była już trzecią z rzędu i sprawiła, że wskutek remisu Polonii Bytom z Olimpią Elbląg nie ma już szans na zajęcie pierwszego miejsca w tabeli.

Jeśli chodzi o drużyny walczące o miejsce w barażach, to pozostały już tylko trzy: Świt Szczecin (51 pkt), Hutnik Kraków (49 pkt) oraz mające jedno spotkanie zaległe Podbeskidzie (48 pkt). Może się okazać, że zwycięstwo Hutnika z Pogonią będzie miało gigantyczną wartość. Ostatni ligowy mecz to jednak bezpośrednia konfrontacja krakowskiego zespołu z Podbeskidziem. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka Świt, który zmierzy się jednak ze wciąż walczącym o utrzymanie ŁKS-em II Łódź (41 pkt).

Szanse na utrzymanie w II lidze ma wciąż Rekord Bielsko-Biała, zwłaszcza że niedawno ogłoszono, że Wisła Puławy nie przystąpi do rozgrywek w przyszłym sezonie. Na ten moment nie wiadomo, co to oznacza, natomiast najprawdopodobniej Rekord będzie grał w barażach o pozostanie w rozgrywkach.

Oto tabela II ligi po sobotnich meczach (31.05):

1. Polonia Bytom - 33 mecze, 72 pkt, bilans bramkowy 69:33 +

2. Pogoń Grodzisk Mazowiecki - 33, 68 pkt, 61:36 +

3. Wieczysta Kraków - 33, 63 pkt, 64:27 *

4. Chojniczanka - 33, 60 pkt, 46:28 *

5. Świt Szczecin - 33, 51 pkt, 58:52 *

6. Hutnik Kraków - 33, 49 pkt, 49:57 *

7. Podbeskidzie Bielsko-Biała - 32, 48 pkt, 42:34

8. KKS Kalisz - 32, 47 pkt, 35:37

9. Zagłębie Sosnowiec - 33, 43 pkt, 47:52

10. Resovia Rzeszów - 33, 42 pkt, 45:48

11. GKS Jastrzębie - 33, 41 pkt, 34:33

12. ŁKS II Łódź - 33, 41 pkt, 41:49

13. Olimpia Grudziądz - 33, 40 pkt, 41:47 <

14. Wisła Puławy - 32, 37 pkt, 42:62 <

15. Rekord Bielsko-Biała - 32, 35 pkt, 46:53 #

16. Zagłębie II Lubin - 33, 31 pkt, 48:57 #

17. Skra Częstochowa - 33, 23 pkt, 31:57 #

18. Olimpia Elbląg - 33, 20 pkt, 27:64 #

+ - awans bezpośredni do I ligi

* - baraże o awans

< - baraże o utrzymanie

# - spadek

Zanim do tego dojdzie, do zakończenia 33. kolejki pozostały jeszcze dwa mecze. Już w niedzielę 1 czerwca Rekord Bielsko-Biała zagra z Wisłą Puławy, natomiast KKS Kalisz zmierzy się u siebie właśnie z Podbeskidziem.